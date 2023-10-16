رصد ميداني لورشات صيانة السيارات في رابعة الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أفاد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬محمد‭ ‬دراج‭ ‬أنه‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬يعتزم‭ ‬القيام‭ ‬برصد‭ ‬مخالفات‭ ‬ورشات‭ ‬صيانة‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬الطرق‭ ‬العامة‭ ‬بعدد‭ ‬السيارات‭ ‬وتتسبب‭ ‬بمضايقة‭ ‬السواق‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وظاهرة‭ ‬التشويه‭ ‬البصري‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭.‬

وقال‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬إنه‭ ‬لمح‭ ‬التشويه‭ ‬البصري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ورشات‭ ‬تصليح‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الحجيات‭ ‬وسند‭ ‬والنويدرات‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬أصحاب‭ ‬ورش‭ ‬الصيانة‭ ‬بتسلم‭ ‬السيارات‭ ‬فوق‭ ‬المعدل‭ ‬لاستيعاب‭ ‬عدد‭ ‬السيارات‭ ‬ما‭ ‬تضيق‭ ‬مساحات‭ ‬ورشهم‭ ‬ويلجئون‭ ‬لإيقاف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬والمساحات‭ ‬الخارجية‭ ‬الضيقة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تجمع‭ ‬القوارض‭ ‬والكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬طالت‭ ‬مدة‭ ‬الوقوف‭ ‬وصارت‭ ‬السيارات‭ ‬شبه‭ ‬مهجورة‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬سيسعى‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بتكثيف‭ ‬عملية‭ ‬الرصد‭ ‬على‭ ‬ورشات‭ ‬صيانة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬بغية‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬البلدية‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬النظافة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬أصحاب‭ ‬ورشات‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬انتهاج‭ ‬تواقيت‭ ‬تسلم‭ ‬السيارات‭ ‬وتنظيم‭ ‬إيقافها‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬المهجورة‭ ‬سيحد‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬العشوائية‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحسينات‭ ‬منها‭ ‬توفر‭ ‬المساحات‭ ‬الكافية‭ ‬لوقوف‭ ‬السيارات‭ ‬والسماح‭ ‬بتدفق‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الذروة‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬المشوه‭ ‬للمنظر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬