رصد ميداني لورشات صيانة السيارات في رابعة الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفاد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي الجنوبية محمد دراج أنه وبالتعاون مع الجهات المعنية يعتزم القيام برصد مخالفات ورشات صيانة السيارات التي تشغل الطرق العامة بعدد السيارات وتتسبب بمضايقة السواق في الحركة المرورية وظاهرة التشويه البصري في الدائرة الرابعة.
وقال لـ(أخبار الخليج) إنه لمح التشويه البصري من قبل ورشات تصليح السيارات في مناطق الحجيات وسند والنويدرات حيث يقوم أصحاب ورش الصيانة بتسلم السيارات فوق المعدل لاستيعاب عدد السيارات ما تضيق مساحات ورشهم ويلجئون لإيقاف السيارات في الطرق والمساحات الخارجية الضيقة الأمر الذي يؤدي إلى تجمع القوارض والكلاب الضالة بالقرب من السيارات وخاصة إذا طالت مدة الوقوف وصارت السيارات شبه مهجورة.
وأوضح أنه سيسعى والجهات المعنية بتكثيف عملية الرصد على ورشات صيانة السيارات في الدائرة الرابعة بغية تطبيق القوانين البلدية لرفع مستوى النظافة والمحافظة على المظهر العام في المنطقة منوها إلى أن تعاون أصحاب ورشات الصيانة في انتهاج تواقيت تسلم السيارات وتنظيم إيقافها والتخلص من السيارات المهجورة سيحد من المواقف العشوائية بشكل فعال ومن الممكن أن يحقق الكثير من التحسينات منها توفر المساحات الكافية لوقوف السيارات والسماح بتدفق حركة المرور بشكل أفضل خلال فترات الذروة والقضاء على التأثير السلبي المشوه للمنظر العام في المنطقة.
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