Tuesday, 17 October 2023 03:50 GMT

الجمارك تدشن نظام إدارة الشاحنات بالتعاون مع هيئة الزكاة السعودية ومؤسسة جسر الملك فهد

10/16/2023 7:13:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دشنت‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الشاحنات‭ ‬الصادرة‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬بدعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وتعليماته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تفويج‭ ‬الشاحنات‭ ‬وتسهيل‭ ‬عبورها‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬زمني‭ ‬سريع،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬عجله‭ ‬التنمية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬البحرينية‭ ‬وهيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك‭ ‬السعودية‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬حركة‭ ‬الشاحنات‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أبانمي،‭ ‬محافظ‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمة‭ ‬يأتي‭ ‬سعيًا‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتحقيق‭ ‬العمل‭ ‬التكاملي‭ ‬مع‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬البحرينية،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬حركة‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬وتحقيق‭ ‬إدارة‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬العابرة‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر‭ ‬ومرونة‭ ‬داخل‭ ‬المنفذ،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مستهدفات‭ ‬تيسير‭ ‬التجارة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المنفذ‭ ‬التشغيلية‭ ‬لاستيعاب‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات،‭ ‬وتقليل‭ ‬مدة‭ ‬انتظار‭ ‬الشاحنات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬اكتمال‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬الشاحنة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الشاحنات‭ ‬يتيح‭ ‬للناقلين‭ ‬إمكانية‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬منصة‭ ‬فسح،‭ ‬وتحديد‭ ‬وقت‭ ‬تحميل‭ ‬البضائع‭ ‬ووقت‭ ‬عبور‭ ‬الشاحنة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬التحكم‭ ‬بالطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالجسر،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الشاحنات‭ ‬وتقليل‭ ‬زمن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الشحنات‭.‬

MENAFN16102023000055011008ID1107251377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث