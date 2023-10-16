الجمارك تدشن نظام إدارة الشاحنات بالتعاون مع هيئة الزكاة السعودية ومؤسسة جسر الملك فهد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دشنت شؤون الجمارك نظام إدارة الشاحنات الصادرة عبر منفذ جسر الملك فهد وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك بدعم الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لهذا المشروع، وتعليماته في تقديم كل التسهيلات لتنظيم عملية تفويج الشاحنات وتسهيل عبورها خلال وقت زمني سريع، وذلك لدعم عجله التنمية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين شئون الجمارك البحرينية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ويهدف إلى تحقيق انسيابية الحركة وتيسير عملية حركة الشاحنات عبر المنفذ.
من جهته، أوضح المهندس سهيل بن محمد أبانمي، محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد، أن إطلاق الخدمة يأتي سعيًا من الهيئة لتعزيز التعاون وتحقيق العمل التكاملي مع شئون الجمارك البحرينية، مما يُسهم في تسهيل وتسريع حركة نقل البضائع عبر منفذ جسر الملك فهد، وتحقيق إدارة أكبر قدر ممكن من الشاحنات العابرة بكل سلاسة ويسر ومرونة داخل المنفذ، وذلك بما يُسهم في دعم مستهدفات تيسير التجارة، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب دورها في رفع كفاءة المنفذ التشغيلية لاستيعاب وتيسير عملية دخول الشاحنات، وتقليل مدة انتظار الشاحنات والتأكد من اكتمال جميع الإجراءات الجمركية قبل وصول الشاحنة.
الجدير بالذكر، أن نظام إدارة الشاحنات يتيح للناقلين إمكانية إدارة الأسطول الخاص بهم عن طريق حجز موعد مسبق عن طريق منصة فسح، وتحديد وقت تحميل البضائع ووقت عبور الشاحنة، وكذلك إمكانية التحكم بالطاقة الاستيعابية من الجهات ذات العلاقة بالجسر، خاصةً في أوقات الذروة بالنسبة للسيارات الخاصة أو الشاحنات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات.
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