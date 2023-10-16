الجمارك تدشن نظام إدارة الشاحنات بالتعاون مع هيئة الزكاة السعودية ومؤسسة جسر الملك فهد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬بدعم‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وتعليماته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬تفويج‭ ‬الشاحنات‭ ‬وتسهيل‭ ‬عبورها‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬زمني‭ ‬سريع،‭ ‬وذلك‭ ‬لدعم‭ ‬عجله‭ ‬التنمية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬البحرينية‭ ‬وهيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك‭ ‬السعودية‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬لجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬حركة‭ ‬الشاحنات‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أبانمي،‭ ‬محافظ‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمة‭ ‬يأتي‭ ‬سعيًا‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتحقيق‭ ‬العمل‭ ‬التكاملي‭ ‬مع‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬البحرينية،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وتسريع‭ ‬حركة‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬وتحقيق‭ ‬إدارة‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬العابرة‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر‭ ‬ومرونة‭ ‬داخل‭ ‬المنفذ،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مستهدفات‭ ‬تيسير‭ ‬التجارة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المنفذ‭ ‬التشغيلية‭ ‬لاستيعاب‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات،‭ ‬وتقليل‭ ‬مدة‭ ‬انتظار‭ ‬الشاحنات‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬اكتمال‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬الشاحنة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر،‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الشاحنات‭ ‬يتيح‭ ‬للناقلين‭ ‬إمكانية‭ ‬إدارة‭ ‬الأسطول‭ ‬الخاص‭ ‬بهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬مسبق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬منصة‭ ‬فسح،‭ ‬وتحديد‭ ‬وقت‭ ‬تحميل‭ ‬البضائع‭ ‬ووقت‭ ‬عبور‭ ‬الشاحنة،‭ ‬وكذلك‭ ‬إمكانية‭ ‬التحكم‭ ‬بالطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالجسر،‭ ‬خاصةً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الذروة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الشاحنات‭ ‬وتقليل‭ ‬زمن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬الشحنات‭.‬