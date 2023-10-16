وزير الداخلية: شراكة وثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والعدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬بمستوى‭ ‬التنسيق،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفير،‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬الجديد‭. ‬