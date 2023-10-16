وزير الداخلية: شراكة وثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أمس، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مشيدا بالعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، لا سيما في العمل الشرطي والعدالة الجنائية، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات وفتح آفاق جديدة من العمل المشترك.
كما أشاد الوزير بمستوى التنسيق، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً للسفير، التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.
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