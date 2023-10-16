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((الصحة العالمية)) تحذّر من 24 ساعة فاصلة في غزة قبل ((كارثة حقيقية))

10/16/2023 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) المنظمة: إسرائيل خرقت القانون الدولي باستهداف أكثـر من ١٠٠ مؤسسة صحية بالقطاع

القاهرة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذّر‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لمنطقة‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ‬أحمد‭ ‬المنظري‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬حقيقية‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬بشأن‭ ‬نقص‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأساسية‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يحتمل‭ ‬‮«‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ستكون‭ ‬كارثة‭ ‬حقيقية‭.. ‬لا‭ ‬وقود‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬كهرباء‭ ‬ولا‭ ‬مياه‭ ‬لعموم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وبالأخص‭ ‬للمستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬المنظري‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬المحتاجة‭ ‬فإن‭ ‬الأطباء‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بيدهم‭ ‬إلا‭ ‬أمر‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬الوفاة‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأحد‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬غداة‭ ‬اختراق‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬الشائك‭ ‬وتنفيذهم‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬مقرات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬خلفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬قتيل،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬أحياء‭ ‬بالأرض‭ ‬ومقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬2750‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإصابة‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬آخرين،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬



وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارا‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬قطع‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬وماء‭ ‬وكهرباء‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.

واضاف‭ ‬المنظري‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كارثي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تعنيه‭ ‬الكلمة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬اكتظاظ‭ ‬المستشفيات‭ ‬وأنه‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬جثث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أماكن‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬بالطريقة‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬مباشر‭ ‬لمؤسسات‭ ‬صحية‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬الأمر‭ ‬بـ‮«‬خرق‭ ‬صارخ‭ ‬للقوانين‭ ‬والأسس‭ ‬والضوابط‭ ‬والمبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬المعاهدات‭ ‬الدولية‮»‬‭.

وتابع‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سجلت‭ ‬المنظمة‭ ‬نحو‭ ‬111‭ ‬حالة‭ ‬استهداف‭ ‬لمؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭.. ‬وتضرر‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬22‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬تضم‭ ‬ألفي‭ ‬مريض‭ ‬تقريباً،‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أدوية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬مثل‭ ‬مرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬والسرطان‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المنظري‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل،‭ ‬سجلت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬استهداف‭ ‬111‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬ومقتل‭ ‬12‭ ‬عاملاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وقصف‭ ‬60‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف،‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬‮«‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والمبادئ‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

ويعالج‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬22‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬مريض،‭ ‬‮«‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الصناعي،‭ ‬وبعضهم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬غسل‭ ‬الكلى‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال‭ ‬والرضع‭ ‬والنساء‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬نفاد‭ ‬المياه‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬وبالتالي‭ ‬الكهرباء‮»‬‭.‬



ودفع‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬العاملة،‭ ‬بحسب‭ ‬المنظري،‭ ‬الأطباء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬لا‭ ‬خيارات‭ ‬لديهم‭.. ‬فقط‭ ‬الأولويات‭.. ‬بحيث‭ ‬يتركون‭ ‬الحالات‭ ‬الباقية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬موتا‭ ‬بطيئا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المنظري‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الوضع‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬السيطرة‭. ‬

تصطف‭ ‬عشرات‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬أمام‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬المغلق‭ ‬موقتا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬مصر،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬السماح‭ ‬لها‭ ‬بدخول‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ومنذ‭ ‬الخميس‭ ‬بدأت‭ ‬مصر‭ ‬بتلقي‭ ‬شحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعدما‭ ‬خصصت‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬بشمال‭ ‬سيناء‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬

وتستعد‭ ‬مصر‭ ‬لإرسال‭ ‬قافلة‭ ‬تضم‭ ‬100‭ ‬شاحنة‭ ‬تحمل‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬المساعدات،‭ ‬كما‭ ‬وصلت‭ ‬شحنات‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬وتركيا‭ ‬والإمارات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معدات‭ ‬طبية‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تغطي‭ ‬احتياجات‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

واشترطت‭ ‬القاهرة‭ ‬وصول‭ ‬هذه‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لكي‭ ‬تسمح‭ ‬للأجانب‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬بالخروج‭ ‬منه‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭.

وكان‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬أفاد‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬للسماح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بمغادرة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬السبت،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬العواصم‭ ‬العربية‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬الاثنين،‭ ‬تعيين‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الأميركي‭ ‬المخضرم‭ ‬والخبير‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ديفيد‭ ‬ساترفيلد‭ ‬موفدا‭ ‬للمساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭.

كما‭ ‬أعلن‭ ‬وكيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬أنه‭ ‬سيتوجّه‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬طريقة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭. ‬نجري‭ ‬محادثات‭ ‬معمّقة‭ ‬مع‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والمصريين‭ ‬وغيرهم‮»‬‭. ‬

وعلّق‭ ‬جريفيث‭ ‬‮«‬نعيش‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬الأوقات‮»‬‭.‬

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