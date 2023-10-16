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بحث أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام

10/16/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أمس‭ ‬منى‭ ‬محمد‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكاتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬الجمعية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكاتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتعزيز‭ ‬أمنهم‭ ‬وسلامتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭.‬

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