بحث أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام أمس منى محمد الملا رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام وعدد من اعضاء الجمعية.
وتم خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام بما يسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين وتعزيز أمنهم وسلامتهم، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
MENAFN16102023000055011008ID1107251374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.