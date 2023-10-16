وزير الخارجية يؤكد للسفير الألماني أهمية تضافر جهود الدول المحبة للسلام من أجل وقف التصعيد في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أمس بمقر الوزارة، كليمنس أوغستينوس هاتش، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من نمو وتطور على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يلبي المصالح والأهداف المشتركة.
كما تم استعراض تطورات الوضع في قطاع غزة والتصعيد المستمر وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتبادل وجهات النظر تجاه المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقف الحرب، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وقد أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام من أجل وقف التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمدنيين، والسماح لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الاغاثية للسكان في القطاع، وتكثيف الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
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