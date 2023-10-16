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وزير الخارجية يؤكد للسفير الألماني أهمية تضافر جهود الدول المحبة للسلام من أجل وقف التصعيد في غزة

10/16/2023 7:13:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬كليمنس‭ ‬أوغستينوس‭ ‬هاتش،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬أوجه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتصعيد‭ ‬المستمر‭ ‬وانعكاساته‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬المساعي‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تضافر‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬المحبة‭ ‬للسلام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬للمدنيين،‭ ‬والسماح‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمواد‭ ‬الاغاثية‭ ‬للسكان‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

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