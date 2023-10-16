وزير المالية يؤكد أهمية دور مصرف البحرين المركزي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بالشأن‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭.‬