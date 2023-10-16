وزير المالية يؤكد أهمية دور مصرف البحرين المركزي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدور المهم الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي بما يدعم جهود تطوير هذا القطاع الحيوي ويعزز مكانة مملكة البحرين على صعيد الخدمات المالية والمصرفية.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن المالي والمصرفي، وآخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.
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