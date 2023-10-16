الاتحاد الحر ينظم محاضرة بعنوان ((ضغوطات الحياة والصحة النفسية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬نظمت‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الحُر‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومستشفى‭ ‬سُلوان‭ ‬للطب‭ ‬النفسي،‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ضغوطات‭ ‬الحياة‭ ‬والصحة‭ ‬النفسية‮»‬‭ ‬قدمتها‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬مدحت‭ ‬رمزي‭ ‬أخصائية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬والسلوكي‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الأكلينيكي‭ ‬بمستشفى‭ ‬سُلوان‭ ‬للطب‭ ‬النفسي‭.‬

وقدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬تعريفاً‭ ‬حول‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المحاضرة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬البيئة‭ ‬والجسد‭ ‬والذات،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬الجسمية‭ ‬والنفسية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬حالة‭ ‬عقلية‭ ‬انفعالية‭ ‬سلوكية‭ ‬إيجابية‭ (‬وليست‭ ‬مجرد‭ ‬الخلو‭ ‬من‭ ‬الاضطراب‭ ‬النفسي‭) ‬دائمة‭ ‬نسبياً،‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬التكيف‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيولوجي‭ ‬حين‭ ‬يتفاعل‭ ‬الفرد‭ ‬مع‭ ‬محيطه‭ ‬الداخلي‭ (‬ذاته‭) ‬ومحيطه‭ ‬الخارجي‭ (‬الاجتماعي‭ ‬والبيئي‭) ‬وحين‭ ‬تقوم‭ ‬وظائفه‭ ‬النفسية‭ ‬بمهماتها‭ ‬بشكل‭ ‬متناسق‭ ‬ومتكامل‭ ‬ضمن‭ ‬وحدة‭ ‬الشخصية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رمزي‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬مثل‭ ‬العوامل‭ ‬النفسية‭ ‬والبيولوجية،‭ ‬وتعاطي‭ ‬مواد‭ ‬الإدمان‭ ‬والوراثيات،‭ ‬وكذلك‭ ‬التعرّض‭ ‬لظروف‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وبيئية‭ ‬غير‭ ‬مستقرة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الفقر‭ ‬والعنف‭ ‬وعدم‭ ‬المساواة‭ ‬والحرمان‭ ‬البيئي،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬إصابة‭ ‬الأفراد‭ ‬باعتلالات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬العمر‭. ‬وقسمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رمزي‭ ‬الأفراد‭ ‬بحسب‭ ‬مستوياتهم‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬فئات،‭ ‬وهم‭: ‬الأصحاء‭ ‬نفسياً‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬والذين‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبتهم‭ ‬2‭.‬5 % ‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بتحقيق‭ ‬توازن‭ ‬مجتمعي،‭ ‬ودرجة‭ ‬فوق‭ ‬المتوسط‭ ‬والذين‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبتهم‭ ‬13‭.‬5 % ،‭ ‬والأصحاء‭ ‬بدرجة‭ ‬متوسطة‭ ‬وتبلغ‭ ‬نسبتهم‭ ‬68 % ،‭ ‬والواهنون‭ ‬نفسيا‭ ‬وتكون‭ ‬نسبتهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬13.5 % ،‭ ‬وأخيرا‭ ‬الذين‭ ‬تنخفض‭ ‬لديهم‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الفرد‭ ‬المتمتع‭ ‬بصحة‭ ‬نفسية‭ ‬جيدة‭ ‬قادر‭ ‬علي‭ ‬فهم‭ ‬ذاته،‭ ‬وأهدافها‭ ‬وحاجاتها‭ ‬وتخلو‭ ‬حياته‭ ‬من‭ ‬التوترات‭ ‬والصراعات،‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬طمأنينة‭ ‬وسعادة،‭ ‬ويكون‭ ‬بمقدوره‭ ‬حل‭ ‬مشكلاته‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬انفعالاته،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬ومكان‭ ‬العمل‭ ‬والمجتمع‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭. ‬واختتمت‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬هدف‭ ‬كبير‭ ‬يسعى‭ ‬الأفراد‭ ‬جميعهم‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬وزاد‭ ‬اهتمام‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬بصحتهم‭ ‬النفسية‭ ‬نتيجة‭ ‬لتعقد‭ ‬الحياة‭ ‬الحديثة‭ ‬وتعدد‭ ‬مجالات‭ ‬الضغوط‭ ‬ومصادرها‭ ‬هذا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬النمو‭ ‬الفكري‭ ‬والحضاري‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬الإفراد‭ ‬يدركون‭ ‬أن‭ ‬المتعة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬الجسمية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬تتعداها‭ ‬إلى‭ ‬صحتهم‭ ‬النفسية‭.‬