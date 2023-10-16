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أول بحريني يفوز بجائزة ((قادة الفضاء الصاعدون))

10/16/2023 7:13:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصاعدون‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تعقيباً‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المهندس‭ ‬القصاب‭ ‬بكونه‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬يفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنته‭ ‬الهيئة‭ ‬سابقاً‭ ‬عبر‭ ‬منصاتها‭ ‬الإعلامية‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬كإثبات‭ ‬لقدرات‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬والتميز‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬فحصول‭ ‬القصاب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الدولية‭ ‬يأتي‭ ‬نظير‭ ‬جهوده‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الفضاء‭ ‬وأبحاثه‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البحريني‭ ‬المشرف‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بداية‭ ‬أهنئ‭ ‬المهندس‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭ ‬على‭ ‬تكريمه‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬وأن‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬المستغرب؛‭ ‬فقد‭ ‬استحقها‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬لجهوده‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭ ‬وتميزه‭ ‬العلمي‭ ‬وإنجازاته‭ ‬المتتالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬وبناء‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬مهندس‭ ‬الفضاء‭ ‬يعقوب‭ ‬القصاب‭: ‬‮«‬بداية‭ ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للهيئة‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العسيري‭ ‬على‭ ‬إيمانه‭ ‬بالقدرات‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬ودعمه‭ ‬الواسع‭ ‬وتحفيزه‭ ‬المستمر‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬الهيئة‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭. ‬وإنني‭ ‬لأشعر‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بأن‭ ‬أكون‭ ‬أول‭ ‬بحريني‭ ‬يفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يؤكد‭ ‬دعم‭ ‬الهيئة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‮»‬‭. ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬القصاب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ثلاثين‭ ‬فائزًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬شارك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مرشحًا‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬التنافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬قادة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصاعدون‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬التي‭ ‬تُمنح‭ ‬لتكريم‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة‭ ‬المتميزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء‭.‬

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