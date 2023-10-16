أول بحريني يفوز بجائزة ((قادة الفضاء الصاعدون))

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- Akhbar Al Khaleej) كرم الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية مهندس الفضاء يعقوب القصاب بجائزة «قادة الفضاء الصاعدون» وذلك في الدورة الرابعة والسبعين من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لعام 2023 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ويأتي هذا التكريم تعقيباً على الإنجاز الاستثنائي الذي حققه المهندس القصاب بكونه أول بحريني يفوز بهذه الجائزة المرموقة وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة سابقاً عبر منصاتها الإعلامية.
كما يأتي هذا الإنجاز كإثبات لقدرات شباب البحرين على خوض غمار المنافسة والتميز على الساحة الدولية، فحصول القصاب على هذه الجائزة الدولية يأتي نظير جهوده المتميزة في مجال علوم الفضاء وأبحاثه ضمن فئة الشباب.
وحول هذا الإنجاز البحريني المشرف عبر الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن فخره واعتزازه قائلاً: «بداية أهنئ المهندس يعقوب القصاب على تكريمه بهذه الجائزة العالمية المرموقة، وأن حصوله على هذه الجائزة ليس بالأمر المستغرب؛ فقد استحقها بكل جدارة لجهوده الحثيثة في النهوض بعلوم الفضاء في مملكة البحرين وتحقيق الريادة عالميًا في قطاع الفضاء وتميزه العلمي وإنجازاته المتتالية في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية». من جانبه قال مهندس الفضاء يعقوب القصاب: «بداية أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة التنفيذية للهيئة برئاسة الدكتور محمد العسيري على إيمانه بالقدرات البحرينية الشابة ودعمه الواسع وتحفيزه المستمر لكافة منتسبي الهيئة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور في مجال البحث العلمي والابتكار في قطاع الفضاء. وإنني لأشعر بالفخر والاعتزاز بأن أكون أول بحريني يفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة. إن هذا الإنجاز يؤكد دعم الهيئة وحرصها على بناء القدرات الوطنية الشابة في هذا القطاع الحيوي».
تجدر الإشارة إلى انه تم اختيار القصاب من بين ثلاثين فائزًا على مستوى العالم، فيما شارك أكثر من 150 مرشحًا من 80 دولة في التنافس على جائزة «قادة الفضاء الصاعدون» لهذا العام، التي تُمنح لتكريم الشباب والناشئة المتميزين في مجال الفضاء.
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