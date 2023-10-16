اتفاقية لدعم وتأهيل بعض المرافق والخدمات بمجمع السلمانية الطبي

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- Akhbar Al Khaleej) أكّد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدور البارز للقطاع الخاص في تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع العام باعتباره شريكا أساسيا في دعم جهود التنمية المستدامة، وبالأخص في القطاع الصحي، منوّهاً بأهمية توسيع الشراكة المجتمعية من أجل تقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
جاء ذلك خلال توقيع الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وطارق علي الجودر الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات «أماكن»، اتفاقية تأهيل بعض المرافق بمجمع السلمانية الطبي، إلى جانب تقديم الدعم في تعزيز عدد من الخدمات المقدمة بالمجمّع الطبي. وبهذه المناسبة، ثمّن الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية مبادرة شركة البحرين لمواقف السيارات «أماكن» لدعم بعض المرافق والخدمات بمجمع السلمانية الطبي، والتي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة لمرتادي المستشفيات الحكومية، منوّهاً إلى أنّ ذلك يأتي تجسيداً للشراكة المجتمعية بين القطاع الصحي ومختلف القطاعات التنموية في مملكة البحرين وبما يصب في تحقيق الغايات والتطلعات المنشودة.
من جانبه أشاد طارق علي الجودر الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات «أماكن» بجهود القطاع الصحي في مملكة البحرين، والذي يواصل النمو والتطور من أجل تأمين أفضل مستويات الرعاية الصحية للمجتمع، مشيراً إلى أنّ شركة «أماكن» تحرص على أن تكون جزءاً من هذه المنظومة من خلال تقديم دعمها وتعزيز إسهاماتها لضمان تلقي المواطنين والمقيمين أفضل مستويات الرعاية الصحية بأحدث التقنيات والموارد الصحية. وتابع طارق الجودر بأن هذا الدعم يندرج ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية في شركة «أماكن» والتي تحرص على دعم قطاع الصحة وغيره من القطاعات التنموية الحيوية من أجل نمائها وازدهارها، وبما ينعكس في مجمله على تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الاستفادة والرضا من المجتمع.
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