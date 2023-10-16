اتفاقية لدعم وتأهيل بعض المرافق والخدمات بمجمع السلمانية الطبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وطارق‭ ‬علي‭ ‬الجودر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬أماكن‮»‬،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأهيل‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬بالمجمّع‭ ‬الطبي‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ثمّن‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬مبادرة‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬أماكن‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لمرتادي‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬منوّهاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬طارق‭ ‬علي‭ ‬الجودر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬‮«‬أماكن‮»‬‭ ‬بجهود‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يواصل‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أماكن‮»‬‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيز‭ ‬إسهاماتها‭ ‬لضمان‭ ‬تلقي‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والموارد‭ ‬الصحية‭. ‬وتابع‭ ‬طارق‭ ‬الجودر‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أماكن‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نمائها‭ ‬وازدهارها،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المقدمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الاستفادة‭ ‬والرضا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬