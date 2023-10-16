((ملتقى السبت)) في مجلس بن رجب يستعرض أثر الصورة في تشكيل الرأي العام العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام «ملتقى السبت» في مجلس بن رجب بمنطقة بني جمرة محاضرة تحت عنوان «الصورة وأثرها على الرأي العام العالمي»، قدمها المصور عبدالجليل الحايكي بإدارة نزار رضي، تناولت المحاضرة تعريفًا موجزًا لمفهوم «الرأي العام» وأدوات تأثيره، سواءً في تجميع الآراء الفردية المتباينة واعتماد القرار على رأي الأغلبية، أو من خلال توجيه بعض المؤسسات المحلية والعالمية.
أوضح الحايكي أنه لا يوجد تعريف محدد للرأي العام، وأنه يتعدد في التفسيرات والمفاهيم وفقًا لآراء العلماء، وأشار إلى وجهات النظر المتعددة، حيث يروي بعض العلماء أن الرأي العام يستمد من التباين في الآراء الفردية ويعتمد القرار على رأي الأغلبية، بينما يعتقد آخرون أن بعض المؤسسات تؤثر في تشكيل الرأي العام أكثر من المجتمع نفسه. وأشار أيضًا إلى أن نشر استطلاعات الرأي يُعتبر أحد الأساليب الشائعة لاستطلاع الرأي العام.
وأكد الحايكي أهمية الصور في تشكيل الرأي العام، حيث تعكس واقعية الأحداث مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة الفلسطيني يعتبر أحد أبرز الأحداث في الشرق الأوسط والعالم، مؤكدًا أهمية الصور الصحفية غير المجحفة وغير المتحيزة في نقل الحقيقة كما هي، خاصة في ظل التحيز الغربي والأمريكي لصالح إسرائيل وتشويه نضال الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن الصور المؤثرة هي تلك التي توصل رسالتها بشكل واضح وتسعى للحيادية الإعلامية، بعيدًا عن التضليل والانحياز السياسي أو العقائدي.
كما تطرق الحايكي أيضًا إلى بعض الصور العالمية الأخرى التي أثرت في الرأي العام، بما في ذلك صورة «طفلة النابالم في حرب فيتنام» التي احدثت تداعيات عالمية وإدانة الحرب الامريكية في فيتنام، وقد تكللت هذه الصورة بانسحاب الجيش الامريكي وهزيمته. وخلال المحاضرة، قام الحايكي بعرض مجموعة متنوعة من الصور التي تعكس تأثيرها على الرأي العام، وأشار إلى أن الصور لها القدرة على إيصال رسالة قوية واستدعاء العواطف، وقد تؤثر في تشكيل الرأي العام والتحول في السياسات والقرارات.
ويعد «ملتقى السبت» في مجلس بن رجب بمنطقة بني جمرة مبادرة تهدف الى تيسير الحوار المجتمعي والنقاش حول قضايا مختلفة ذات أهمية للمجتمع. وينظم الملتقى محاضرات وندوات بشكل منتظم، يقدمها مجموعة متنوعة من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالمواضيع المختلفة.
MENAFN16102023000055011008ID1107251368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.