((ملتقى السبت)) في مجلس بن رجب يستعرض أثر الصورة في تشكيل الرأي العام العالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أوضح‭ ‬الحايكي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تعريف‭ ‬محدد‭ ‬للرأي‭ ‬العام،‭ ‬وأنه‭ ‬يتعدد‭ ‬في‭ ‬التفسيرات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬وفقًا‭ ‬لآراء‭ ‬العلماء،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المتعددة،‭ ‬حيث‭ ‬يروي‭ ‬بعض‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬يستمد‭ ‬من‭ ‬التباين‭ ‬في‭ ‬الآراء‭ ‬الفردية‭ ‬ويعتمد‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬رأي‭ ‬الأغلبية،‭ ‬بينما‭ ‬يعتقد‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬نفسه‭. ‬وأشار‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نشر‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬يُعتبر‭ ‬أحد‭ ‬الأساليب‭ ‬الشائعة‭ ‬لاستطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭.‬

وأكد‭ ‬الحايكي‭ ‬أهمية‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬واقعية‭ ‬الأحداث‭ ‬مثل‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والنزاعات‭ ‬والقضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والعالم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الصور‭ ‬الصحفية‭ ‬غير‭ ‬المجحفة‭ ‬وغير‭ ‬المتحيزة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الحقيقة‭ ‬كما‭ ‬هي،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحيز‭ ‬الغربي‭ ‬والأمريكي‭ ‬لصالح‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتشويه‭ ‬نضال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصور‭ ‬المؤثرة‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬رسالتها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬وتسعى‭ ‬للحيادية‭ ‬الإعلامية،‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬التضليل‭ ‬والانحياز‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬العقائدي‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الحايكي‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬العالمية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صورة‭ ‬‮«‬طفلة‭ ‬النابالم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬فيتنام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬احدثت‭ ‬تداعيات‭ ‬عالمية‭ ‬وإدانة‭ ‬الحرب‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬فيتنام،‭ ‬وقد‭ ‬تكللت‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬بانسحاب‭ ‬الجيش‭ ‬الامريكي‭ ‬وهزيمته‭. ‬وخلال‭ ‬المحاضرة،‭ ‬قام‭ ‬الحايكي‭ ‬بعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تأثيرها‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصور‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬واستدعاء‭ ‬العواطف،‭ ‬وقد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬والتحول‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬والقرارات‭.‬

ويعد‭ ‬‮«‬ملتقى‭ ‬السبت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬بمنطقة‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬مبادرة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تيسير‭ ‬الحوار‭ ‬المجتمعي‭ ‬والنقاش‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬مختلفة‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬للمجتمع‭. ‬وينظم‭ ‬الملتقى‭ ‬محاضرات‭ ‬وندوات‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬يقدمها‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالمواضيع‭ ‬المختلفة‭.‬