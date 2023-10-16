خلال لقاء جلالته قداسة بابا الفاتيكان:الملك يؤكد حرص البحرين على توثيق الروابط التاريخية مع الفاتيكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحرين ستبقى وتظل واحة للتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة
البابا فرنسيس يشكر الملك على جهوده الخيرة ومبادراته
الإنسانية النبيلة من أجل خير شعوب العالم كافة
التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، أمس، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في مقر قداسته، وذلك بمناسبة الزيارة التي يقوم بها جلالته لحاضرة الفاتيكان.
وكان صاحب الجلالة قد وصل الى مقر البابوية، حيث جرت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمية، وكان في مقدمة مستقبلي جلالته قداسة البابا فرنسيس الذي رحب بجلالته وبزيارته للفاتيكان.
وقد أعرب جلالة الملك المعظم في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لقداسة البابا على حفاوة الاستقبال.
واستعرض جلالته مع قداسته العلاقات الثنائية الوثيقة وآفاق التعاون المشترك بين مملكة البحرين والفاتيكان وسبل دعمه وتنميته بما يخدم القضايا الإنسانية، إلى جانب جهود الجانبين في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتآخي والحوار والتعاون بين الشعوب.
وأكد جلالته حرص مملكة البحرين على توثيق الروابط التاريخية مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام والسلام وتعزيز السلام والاستقرار العالمي.
وخلال اللقاء استذكر جلالته الزيارة الكريمة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين ومشاركته في حوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» مع أخيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.
وقد أعرب قداسة البابا فرنسيس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على جهود جلالته الخيرة ومبادراته الإنسانية النبيلة من أجل خير شعوب العالم كافة، وعلى استضافة وتنظيم مملكة البحرين للمؤتمرات العالمية الهادفة الى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية.
وثمَّن جلالة الملك الدور الكبير الذي يضطلع به قداسته في دعم الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات والحضارات ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح وتعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم.
وأكد جلالة الملك المعظم أن مملكة البحرين ستبقى وتظل واحة للتعايش بين أصحاب الديانات المختلفة وتعد نموذجا يحتذى به على صعيد التعايش واحترام الآخر، وصون حقوقه في ممارسة الشعائر والمعتقدات من دون أي قيود، حيث تتلاقى المساجد والكنائس والمعابد في صورة تُجسد السلام والطمأنينة التي تحتفي بها المملكة كرمز لحوار الحضارات والثقافات.
وأعرب جلالته عن سعادته باستضافة مملكة البحرين لمؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي الذي نظم عام 2002م، ومنتدى الوسطية بين النظرية والتطبيق في فبراير 2005م، ومنتدى حوار الحضارات في يناير 2008م، في إطار الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لترسيخ صورة المنطقة بشكلٍ عام، والبحرين بشكل خاص، كملتقى جامع للناس على مختلف أطيافهم ومشاربهم، ضامنا لهم حقوقهم في ممارسة شعائرهم.
وتناول اللقاء الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط، وأشاد جلالته بحكمة قداسة البابا ومواقفه الداعمة للاستقرار السلام في المنطقة ورفض العنف واستهداف الابرياء وحماية المدنيين حسب القوانين والمواثيق الدولية.
كما أكد جلالته أهمية الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات دولها وشعوبها في التنمية والازدهار.
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