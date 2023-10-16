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الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في القصر الجمهوري بروما

10/16/2023 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعراض أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تطويرها

جلالته يؤكد نهج البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام

ضرورة العمل على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة

التقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سيرجيو‭ ‬ماتاريلا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة،‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الجمهوري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬روما،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لإيطاليا‭.‬



ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رحب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بجلالته‭ ‬وبزيارته‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬دافعا‭ ‬قويا‭ ‬لتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإيطالية‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬وكذلك‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬



وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين‭ ‬وحماية‭ ‬كافة‭ ‬المدنيين‭ ‬وألا‭ ‬يكونوا‭ ‬هدفًا‭ ‬لأي‭ ‬صراع‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي؛‭ ‬مشددا‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬



وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

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