الملك يلتقي الرئيس الإيطالي في القصر الجمهوري بروما

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جلالته يؤكد نهج البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام

ضرورة العمل على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة

التقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سيرجيو‭ ‬ماتاريلا‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة،‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الجمهوري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإيطالية‭ ‬روما،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لإيطاليا‭.‬







ولدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رحب‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيطالي‭ ‬بجلالته‭ ‬وبزيارته‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬دافعا‭ ‬قويا‭ ‬لتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإيطالية‭.‬

واستعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وسبل‭ ‬تطويرها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬وكذلك‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬نهج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وترسيخ‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬







وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين‭ ‬وحماية‭ ‬كافة‭ ‬المدنيين‭ ‬وألا‭ ‬يكونوا‭ ‬هدفًا‭ ‬لأي‭ ‬صراع‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي؛‭ ‬مشددا‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬جلالته‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬







وأعرب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬