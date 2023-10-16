10 مشاريع حدائق محرقية جديدة في 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









استعرض‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬خطة‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬واستثمار‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬والمماشي‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الحدائق‭ ‬والمنتزهات‭ ‬ببلدية‭ ‬المحرق‭ ‬حسن‭ ‬رمضان‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬45‭ ‬حديقة‭ ‬عامّة‭ ‬وممشى‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬ستباشر‭ ‬الوزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬مشروعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحدائق‭ ‬جاء‭ ‬أولها‭ ‬حول‭ ‬تركيب‭ ‬حماية‭ ‬أرضيات‭ ‬مطاطية‭ ‬للحدائق،‭ ‬ورفع‭ ‬سور‭ ‬حديقة‭ ‬السايّة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعّار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭.‬

وأضاف‭ ‬حول‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬تركيب‭ ‬مظلات‭ ‬جديدة‭ ‬للحدائق‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬زراعة‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬ستعمل‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬جلسات‭ ‬في‭ ‬كورنيش‭ ‬الحالة،‭ ‬وستعيد‭ ‬تأهيل‭ ‬ملعب‭ ‬حديقة‭ ‬بزة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬وسيتم‭ ‬استبدال‭ ‬إنارة‭ ‬التقاطعات‭ ‬وشارع‭ ‬خليفة‭ ‬الكبير،‭ ‬كمت‭ ‬ستقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مباني‭ ‬البلدية‭ ‬والحدائق،‭ ‬وآخر‭ ‬مشروع‭ ‬استعرضه‭ ‬المهندس‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬واحات‭ ‬خضراء‭. ‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬ممشى‭ ‬الحد‭ ‬أشار‭ ‬رمضان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستقوم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وفي‭ ‬مدّة‭ ‬إنجاز‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬وإنشاء‭ ‬الممشى‭ ‬بتركيب‭ ‬مظلات‭ ‬وكراسي‭ ‬فوق‭ ‬مستوى‭ ‬الأرض‭ ‬وإضافة‭ ‬مرافق‭ ‬خدماتية‭ ‬للمرتادين‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬أبرز‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بصيانة‭ ‬يومية‭ ‬ودورية،‭ ‬وعمل‭ ‬تقرير‭ ‬تقييمي‭ ‬حول‭ ‬حالات‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬الحدائق‭ ‬والمماشي‮»‬‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬أشهر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استقبال‭ ‬الاقتراحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬احتياجات‭ ‬ومشكلات‭ ‬الحدائق‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬احتياجات‭ ‬أهالي‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬والتي‭ ‬تكفّل‭ ‬بنقلها‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬الثامنة‭ ‬محمد‭ ‬المقهوي‭ ‬والتي‭ ‬تلّخصت‭ ‬حول‭ ‬توصيل‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬الخاصة‭ ‬بالري‭ ‬الزراعي‭ ‬بالمساحات‭ ‬المخصصة‭ ‬‮«‬الأحواض‮»‬‭ ‬الزراعية‭ ‬أمام‭ ‬المنازل،‭ ‬وتنظيف‭ ‬شبكة‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تركيب‭ ‬الإنارة‭ ‬الأرضية‭ ‬بالممرات‭ ‬بين‭ ‬المنازل،‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنارات‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الممشى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أكدّت‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬لمياء‭ ‬الفضالة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الموارد‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخدماتية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬مستلزمات‭ ‬واحتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬أسواق‭ ‬وبرادات‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

وتطرّق‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬منحنى‭ ‬ريّا‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تجاهل‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬للمشكلة‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬تهميشها‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬رفع‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أزمة‭ ‬منحنى‭ ‬ريّا‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وعلى‭ ‬طاولة‭ ‬المجلس‭ ‬عبّر‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬تجاوب‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بخصوص‭ ‬نظام‭ ‬المراسلات‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬المجلس‭ ‬برفع‭ ‬عدّة‭ ‬استفسارات‭ ‬بخصوص‭ ‬النظام‭ ‬ولكن‭ ‬لحين‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الرد،‭ ‬لافتين‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقه‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تقريبًا‭ ‬يُعاني‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬المشاكل‭ ‬والثغرات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬امتداد‭ ‬مدّة‭ ‬تعطله‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الرخص،‭ ‬تعديل‭ ‬العنوان،‭ ‬وخدمة‭ ‬تسلم‭ ‬مبالغ‭ ‬التأمين‭ ‬وحاليًا‭ ‬النظام‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬ولكن‭ ‬بصورة‭ ‬بطيئة‭ ‬جدًا‭.‬

ونوّه‭ ‬كلًّ‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬صالح‭ ‬بوهزاع‭ ‬والعضو‭ ‬البلدي‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬بحاجة‭ ‬جميع‭ ‬قنوات‭ ‬تصريف‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬وقلالي‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬عاجلة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬وجود‭ ‬مداخل‭ ‬ضيقة‭ ‬وصغيرة‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الدير‭ ‬وسماهيج‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬نقطة‭ ‬لتجمّع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬مع‭ ‬صعوبة‭ ‬دخول‭ ‬صهاريج‭ ‬شفط‭ ‬المياه‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬الضيقة‭.‬

وفي‭ ‬نفس‭ ‬سياق‭ ‬الموضوع‭ ‬تحدث‭ ‬العود‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬ومازلت‭ ‬خطة‭ ‬الموسم‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مجهولة،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬خطة‭ ‬الأشغال‭ ‬والبلديات‭ ‬الصريحة‭ ‬للموسم‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬عدد‭ ‬الصهاريج‭ ‬المخططة‭ ‬لكل‭ ‬دائرة،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬حول‭ ‬ميزانية‭ ‬المجلس‭ ‬للموسم،‭ ‬ونوّه‭ ‬العود‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نقاط‭ ‬تجمّع‭ ‬مياه‭ ‬أمطار‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬لمنع‭ ‬تجمّع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬فيها‭ ‬مستقبلًا‭.‬

وأشار‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬مداخل‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬ومقبرة‭ ‬المحرق‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬المداخل‭ ‬الحالية‭ ‬وفتح‭ ‬مدخل‭ ‬ومخرج‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬بحجّة‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬أوسع،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المواقف‭ ‬الأخرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إبعاد‭ ‬المدخل‭ ‬والمخرج‭ ‬عن‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬حمايةً‭ ‬للمارة‭.‬