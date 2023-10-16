لجنة الدفاع والأمن الوطني تبحث تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬ومرتكزات‭ ‬الاستقرار‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬ومقدرات‭ ‬الوطن‭. ‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالجهات‭ ‬المعنية‭.‬