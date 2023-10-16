لجنة الدفاع والأمن الوطني تبحث تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، اجتماع لجنة الدفاع والأمن الوطني صباح أمس.
وجرى خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك الذي من شأنه تعزيز عمليات التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة وبما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن ومرتكزات الاستقرار للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن.
حضر الاجتماع الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالجهات المعنية.
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