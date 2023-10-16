Tuesday, 17 October 2023 03:49 GMT

لجنة الدفاع والأمن الوطني تبحث تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية بالمملكة

10/16/2023 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬الدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬ومرتكزات‭ ‬الاستقرار‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬ومقدرات‭ ‬الوطن‭. ‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬أركان‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬واللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬والمسؤولين‭ ‬بالجهات‭ ‬المعنية‭.‬

MENAFN16102023000055011008ID1107251364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث