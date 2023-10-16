Tuesday, 17 October 2023 03:49 GMT

وزير الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

10/16/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة‭ ‬أمس،‭ ‬إيريك‭ ‬جيرو‭ ‬تيلم،‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬‮

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الفرنسية
الصديقة،‮
‬وتدارس‭ ‬فرص‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭.‬‮

كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود
الإقليمية‮
‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والعنف،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‮
‬وإيجاد
معابر‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات
الإنسانية
للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬السلام‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬‮

MENAFN16102023000055011008ID1107251363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث