وزير الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة أمس، إيريك جيرو تيلم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية
الصديقة،
وتدارس فرص تعزيز التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
كما تم تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، والجهود
الإقليمية
والدولية الرامية لوقف التصعيد والعنف، وحماية المدنيين،
وإيجاد
معابر آمنة لإيصال المساعدات
الإنسانية
للفلسطينيين في قطاع غزة، وسبل تعزيز جهود إحياء السلام والتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
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