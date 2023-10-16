وزير الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك

كما‭ ‬تم‭ ‬تبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬تجاه‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود الإقليمية‮ ‬والدولية‭ ‬الرامية‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والعنف،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين،‮ ‬وإيجاد معابر‭ ‬آمنة‭ ‬لإيصال‭ ‬المساعدات الإنسانية للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬إحياء‭ ‬السلام‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬سلمية‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬‮ ‬

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