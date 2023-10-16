مجلس الوزراء يشيد بالتوجيهات الملكية بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

متابعة الإجراءات التنفيذية للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين

الاستمرار في التحول الإلكتروني بالخدمات الحكومية للتسهيل أمام المتعاملين

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬





في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونهجها‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لهم،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مجدداً‭ ‬المجلس‭ ‬تأكيد‭ ‬المملكة‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المجلس‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين‭. ‬وأشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

ثم‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬بزيارة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ووجه‭ ‬بالبدء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬لخطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وبالإسراع‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مشروع‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

بعدها‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التسهيل‭ ‬أمام‭ ‬المتعاملين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬وهنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬وهنأ‭ ‬المجلس‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭.‬

ثم‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬الآتية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ (‬2023-2026‭) ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للإنترنت‭ ‬لمنع‭ ‬استغلال‭ ‬الأطفال‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مدونة‭ ‬جيبوتي‭ ‬للسلوك‭ (‬المعدلة‭) ‬الخاصة‭ ‬بقمع‭ ‬أعمال‭ ‬القرصنة‭ ‬والسطو‭ ‬المسلح‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬والأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬غربي‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭ ‬ومنطقة‭ ‬خليج‭ ‬عدن‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ (‬ IMO ‭).‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬التجريبي‭ ‬للمسار‭ ‬السريع‭ ‬لفحص‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬الصينية‭ ‬للملكية‭ ‬الفكرية‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراحين‭ ‬برغبة‭ ‬مقدمين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬التشريعية‭ ‬السنوية‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬والتمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وخدمات‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تلبية‭ ‬طلباتهم‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الملائمة‭ ‬لهم‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يأتي‭:‬

1‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬27‭) ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الخليجي‭ ‬الأوروبي‭ ‬المشترك‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬غير‭ ‬العادية‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ‭(‬120‭) ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

4‭. ‬نتائج‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

5‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬70‭) ‬للجنة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط‭.‬

6‭. ‬حصول‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدارس‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023 – 2024‭.‬