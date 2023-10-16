مجلس الوزراء يشيد بالتوجيهات الملكية بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في فلسطين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأكيد موقف المملكة بضرورة فتح ممرات إنسانية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التصعيد
متابعة الإجراءات التنفيذية للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين
الاستمرار في التحول الإلكتروني بالخدمات الحكومية للتسهيل أمام المتعاملين
ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، وذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إطار مواقف مملكة البحرين ونهجها تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم، الذي يعد من ثوابت مملكة البحرين، مجدداً المجلس تأكيد المملكة ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد، مؤكداً المجلس ضرورة عدم تفاقم الأوضاع والعمل على إطلاق سراح أي مدنيين محتجزين. وأشار المجلس إلى دعم مملكة البحرين التام لكل جهود التنسيق نحو تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة، مؤكداً موقف مملكة البحرين الثابت في دعم وتأييد جهود السلام الشامل من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وصولاً إلى حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
ثم تابع المجلس الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذاً للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، الذي قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على أثره بزيارة محافظة المحرق ووجه بالبدء بالإجراءات الفورية لخطة تطوير مدينة المحرق، وبالإسراع في استكمال مشروع مسار اللؤلؤ.
بعدها أكد المجلس أهمية الاستمرار في التحول الإلكتروني بالخدمات الحكومية بما يتيح مزيداً من التسهيل أمام المتعاملين، منوهاً بالدور الذي تضطلع به اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة وزير الداخلية في هذا الجانب، وهنأ المجلس الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية.
بعد ذلك أشاد المجلس بالدور الذي تضطلع به الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات الهندسة في رفد مسارات التنمية، وهنأ المجلس جميع المهندسين البحرينيين بمناسبة يوم المهندس البحريني.
ثم قرر المجلس ما يأتي:
أولاً: الموافقة على المذكرات الآتية:
1. مذكرة وزير الداخلية حول الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2023-2026) التي تهدف إلى نشر الاستخدام الآمن للإنترنت لمنع استغلال الأطفال.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن الانضمام إلى مدونة جيبوتي للسلوك (المعدلة) الخاصة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية ( IMO ).
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بشأن البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس ما يأتي:
1. مذكرة وزير الشؤون القانونية حول آخر مستجدات الخطة التشريعية السنوية.
2. مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول آخر مستجدات المشاريع والبرامج الإسكانية والتخطيط العمراني، وما تم على صعيد الخدمات والتمويلات الإسكانية وخدمات التخطيط العمراني، إذ أكد المجلس الاستمرار في تبني الحلول المبتكرة التي تحقق تطلعات المواطنين في سرعة تلبية طلباتهم الإسكانية وتوفير الخدمات الملائمة لهم.
بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يأتي:
1. المشاركة في الدورة الـ(27) للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك.
2. نتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية.
3. نتائج الاجتماع الـ(120) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. نتائج الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
5. المشاركة في الدورة الـ(70) للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
6. حصول مدارس مملكة البحرين على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا من شركة مايكروسوفت للعام الدراسي 2023 – 2024.
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