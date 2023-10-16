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مجلس الوزراء يشيد بالتوجيهات الملكية بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء في فلسطين

10/16/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تأكيد موقف المملكة بضرورة فتح ممرات إنسانية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التصعيد

متابعة الإجراءات التنفيذية للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين

الاستمرار في التحول الإلكتروني بالخدمات الحكومية للتسهيل أمام المتعاملين

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬


في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونهجها‭ ‬تجاه‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لهم،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬ثوابت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مجدداً‭ ‬المجلس‭ ‬تأكيد‭ ‬المملكة‭ ‬ضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وأهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المجلس‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أي‭ ‬مدنيين‭ ‬محتجزين‭. ‬وأشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬جهود‭ ‬التنسيق‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والاستقرار‭ ‬والأمن‭ ‬لجميع‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

ثم‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمباني‭ ‬ومدن‭ ‬البحرين،‭ ‬وإحياء‭ ‬قصر‭ ‬عيسى‭ ‬الكبير‭ ‬وتطوير‭ ‬المحرق‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬هويتها‭ ‬التاريخية‭ ‬والثقافية،‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬بزيارة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ووجه‭ ‬بالبدء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬لخطة‭ ‬تطوير‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وبالإسراع‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬مشروع‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭.‬

بعدها‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التسهيل‭ ‬أمام‭ ‬المتعاملين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬وهنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬وهنأ‭ ‬المجلس‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭.‬

ثم‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬الآتية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لحماية‭ ‬الطفل‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني‭ (‬2023-2026‭) ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬الاستخدام‭ ‬الآمن‭ ‬للإنترنت‭ ‬لمنع‭ ‬استغلال‭ ‬الأطفال‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مدونة‭ ‬جيبوتي‭ ‬للسلوك‭ (‬المعدلة‭) ‬الخاصة‭ ‬بقمع‭ ‬أعمال‭ ‬القرصنة‭ ‬والسطو‭ ‬المسلح‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬والأنشطة‭ ‬البحرية‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬غربي‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭ ‬ومنطقة‭ ‬خليج‭ ‬عدن‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ (‬ IMO ‭).‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬التجريبي‭ ‬للمسار‭ ‬السريع‭ ‬لفحص‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والإدارة‭ ‬الوطنية‭ ‬الصينية‭ ‬للملكية‭ ‬الفكرية‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراحين‭ ‬برغبة‭ ‬مقدمين‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬التشريعية‭ ‬السنوية‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الخدمات‭ ‬والتمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وخدمات‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬تلبية‭ ‬طلباتهم‭ ‬الإسكانية‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الملائمة‭ ‬لهم‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يأتي‭:‬

1‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬27‭) ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الخليجي‭ ‬الأوروبي‭ ‬المشترك‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬غير‭ ‬العادية‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ‭(‬120‭) ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

4‭. ‬نتائج‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭.‬

5‭. ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬70‭) ‬للجنة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لشرق‭ ‬المتوسط‭.‬

6‭. ‬حصول‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدارس‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023 2024‭.‬

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