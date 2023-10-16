الملك يتلقى برقية شكر من أمير الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لسموه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت.
وأعرب سموه في البرقية عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على مشاعر جلالته الأخوية الطيبة ودعواته الصادقة بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، سائلا الله العلي القدير أن يديم على جلالة الملك المعظم موفور الصحة والعافية وطول العمر، وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
MENAFN16102023000055011008ID1107251361
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.