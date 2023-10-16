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الملك يتلقى برقية شكر من أمير الكويت

10/16/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لسموه‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬مشاعر‭ ‬جلالته‭ ‬الأخوية‭ ‬الطيبة‭ ‬ودعواته‭ ‬الصادقة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقي‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

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