الدعوة إلى تشكيل تحالف برلماني قوي ومؤثر لنصرة القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬الراسخ،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬خلال‭ ‬تفضله‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬أولويتنا‭ ‬الكبرى،‭ ‬وأن‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشاملة،‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لهو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬وصولا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المساعي‭ ‬السلمية‭ ‬والتهدئة‭ ‬هي‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬المنشود‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عالمنا‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ (‬لا‭ ‬يستمع‭ ‬إلا‭ ‬لصوت‭ ‬التحالفات‭ ‬القوية‭ ‬والمؤثرة‭).. ‬وإن‭ ‬المسؤولية‭ ‬البرلمانية‭ ‬تحتم‭ ‬علينا‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬تحالف‭ ‬برلماني‭ ‬قوي‭ ‬ومؤثر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وقضايانا‭ ‬جميعا‭.. ‬مشيدا‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وتدشين‭ ‬حملة‭ ‬لإغاثة‭ ‬المتأثرين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬أغيثوا‭ ‬غزة‭)‬،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬حول‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬للأوضاع‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬صباح‭ ‬الإثنين‭ ‬افتراضيا‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬برئاسة‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوغالي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الشعبي‭ ‬الوطني‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬بإعلان‭ ‬التضامن‭ ‬البرلماني‭ ‬الإسلامي‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬في‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬ودعوة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬الفوري‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والانتهاكات‭ ‬السافرة،‭ ‬وأهمية‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل،‭ ‬والسماح‭ ‬بفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتجنب‭ ‬وقوع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬والخسائر،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمدنيين‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تشهد‭ ‬الآن‭ ‬منعطفا،‭ ‬هو‭ ‬الأخطر‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬وأن‭ ‬العالم‭ ‬يتابع‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬المبادئ‭ ‬العالمية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وانتهك‭ ‬أبسط‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للإنسان،‭ ‬وفرض‭ ‬الحصار‭ ‬الشامل‭ ‬والكامل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬بكارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬ضحيتها‭ ‬النساء‭ ‬والاطفال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬حلقة‭ ‬مفرغة‭ ‬من‭ ‬العنف،‭ ‬وتهديد‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المنطقة،‭ ‬وشعوبها،‭ ‬ومستقبلها‭.‬