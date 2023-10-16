إنارة الفندق بالوردي طوال أكتوبر((ذا كي هوتيل)) و((ثينك بينك)) يعلنان شراكتهما دعما لسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت زينب إسماعيل:
تصوير: محمود بابا
تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وقع فندق ذا كي مع جمعية البحرين لمكافحة سرطان الثدي «ثينك بينك» اتفاقية تعاون دعما لمرضى سرطان الثدي.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية أمس الإثنين (16 اكتوبر 2023) بمقر الفندق في منطقة الجفير، بحضور كل من العضو المنتدب لمجلس إدارة الفندق فيصل كانو، والدكتورة جولي سباركل مؤسسة ورئيسة المبادرة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار فعاليات شهر أكتوبر الداعمة لمرضى سرطان الثدي، ودعم مبادرات «ثينك بينك» في مملكة البحرين، حيث سيتم إنارة الفندق بالكامل باللون الوردي طوال أيام الشهر.
وشدد العضو المنتدب لمجلس إدارة الفندق فيصل كانو، خلال كلمة له على حرص الفندق على مد يد العون لمرضى سرطان الثدي، وخصوصا خلال شهر التوعية، مؤكدا أن توقيع الاتفاقية الجديدة يأتي ضمن ذات الإطار، والذي تشارك لأجله كافة المؤسسات في المجتمع المحلي.
وأضاف المدير العام للفندق حسين السماهيجي أن الفندق يحرص بشكل مستمر على أن يكون جزءا من المجتمع البحريني من أجل مشاركة كافة الفئات المجتمعية، وبيّن أن الفندق يهتم كل شهر -طوال العام- بمشاركة المجتمع المحلي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر أحد أكثر الفنادق نشاطا في مجال المسؤولية الاجتماعية في البحرين.
من جانبها، قالت الشيخة في آل خليفة عضو جمعية ثينك بينك بهذه المناسبة: تم توقيع الاتفاقية مع فندق ذا كي لتعزيز دور التوعية في مجال سرطان الثدي، معربة عن اعتزازها بهذا التوقيع الذي يعد الأول بالنسبة للمبادرة في المجال الفندقي.
وتابعت بالقول: «نحن بصدد الاحتفال بذكرى مرور 20 عاما على تأسيس المبادرة في البحرين، حيث سيتم إطلاق العديد من المبادرات بهذه المناسبة، سواء في مجال التعليم والتوعية والمجال البحثي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المهتمة بمجال سرطان الثدي، مثل الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين».
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ولفتت إلى أن الجمعية وقعت خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات التي تسهم في رفع مستويات اهتمام المجال التعليمي بالمرض، كان من بينها اتفاقية وقعت مع بوليتكنيك البحرين.
وأوضحت أن الجمعية تقيم طوال شهر اكتوبر الجاري العديد من الفعاليات بالتزامن مع شهر التوعية، تتنوع ما بين رياضية وثقافية وتوعوية.
جدير بالذكر أن فندق ذا كي يتكون من 22 طابقًا و240 غرفة وجناحًا، بما في ذلك جناح بنتهاوس «أميري» الذي يحتوي على غرفتي نوم، والجناح الملكي ذو الطابقين المكون من أربع غرف نوم، ويضم كل منهم مسبحًا خاصًا على السطح. كما يتضمن الفندق أربعة مطاعم وقاعات بما في ذلك مطعم KOLOURS ، وقاعة «The K Lounge» العصرية الشهيرة، وقاعة ««Champions و «Kenza Lounge».
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