إنارة الفندق بالوردي طوال أكتوبر((ذا كي هوتيل)) و((ثينك بينك)) يعلنان شراكتهما دعما لسرطان الثدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

تزامناً‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وقع‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكافحة‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬‮«‬ثينك‭ ‬بينك‮»‬‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬دعما‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ (‬16‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭) ‬بمقر‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬فيصل‭ ‬كانو،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جولي‭ ‬سباركل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ورئيسة‭ ‬المبادرة‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الداعمة‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬ودعم‭ ‬مبادرات‭ ‬‮«‬ثينك‭ ‬بينك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إنارة‭ ‬الفندق‭ ‬بالكامل‭ ‬باللون‭ ‬الوردي‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الشهر‭.‬

وشدد‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬فيصل‭ ‬كانو،‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬التوعية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الجديدة‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬ذات‭ ‬الإطار،‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬لأجله‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭.‬







وأضاف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يحرص‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يهتم‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ -‬طوال‭ ‬العام‭- ‬بمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفنادق‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الشيخة‭ ‬في‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬ثينك‭ ‬بينك‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذا‭ ‬التوقيع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمبادرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفندقي‭.‬

وتابعت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتوعية‭ ‬والمجال‭ ‬البحثي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المهتمة‭ ‬بمجال‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬مثل‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬الإيرلندية‭ ‬للجراحين‮»‬‭. ‬





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ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬اهتمام‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬بالمرض،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اتفاقية‭ ‬وقعت‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنيك‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تقيم‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية،‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رياضية‭ ‬وثقافية‭ ‬وتوعوية‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬طابقًا‭ ‬و240‭ ‬غرفة‭ ‬وجناحًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جناح‭ ‬بنتهاوس‭ ‬‮«‬أميري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬غرفتي‭ ‬نوم،‭ ‬والجناح‭ ‬الملكي‭ ‬ذو‭ ‬الطابقين‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬ويضم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬مسبحًا‭ ‬خاصًا‭ ‬على‭ ‬السطح‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬الفندق‭ ‬أربعة‭ ‬مطاعم‭ ‬وقاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مطعم KOLOURS ، وقاعة «The K Lounge» العصرية الشهيرة، وقاعة ««Champions و «Kenza Lounge».