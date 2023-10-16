Tuesday, 17 October 2023 03:48 GMT

إنارة الفندق بالوردي طوال أكتوبر((ذا كي هوتيل)) و((ثينك بينك)) يعلنان شراكتهما دعما لسرطان الثدي

10/16/2023 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬زينب‭ ‬إسماعيل‭:‬

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬

تزامناً‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وقع‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمكافحة‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬‮«‬ثينك‭ ‬بينك‮»‬‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬دعما‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭.‬

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ (‬16‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023‭) ‬بمقر‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجفير،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬فيصل‭ ‬كانو،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جولي‭ ‬سباركل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ورئيسة‭ ‬المبادرة‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الداعمة‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬ودعم‭ ‬مبادرات‭ ‬‮«‬ثينك‭ ‬بينك‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إنارة‭ ‬الفندق‭ ‬بالكامل‭ ‬باللون‭ ‬الوردي‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الشهر‭.‬

وشدد‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬فيصل‭ ‬كانو،‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لمرضى‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬التوعية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الجديدة‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬ذات‭ ‬الإطار،‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬لأجله‭ ‬كافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭.‬



وأضاف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يحرص‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وبيّن‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬يهتم‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ -‬طوال‭ ‬العام‭- ‬بمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الفنادق‭ ‬نشاطا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬الشيخة‭ ‬في‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬ثينك‭ ‬بينك‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭: ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بهذا‭ ‬التوقيع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمبادرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفندقي‭.‬

وتابعت‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬مرور‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتوعية‭ ‬والمجال‭ ‬البحثي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المهتمة‭ ‬بمجال‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬مثل‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬الإيرلندية‭ ‬للجراحين‮»‬‭. ‬



.

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬وقعت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستويات‭ ‬اهتمام‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي‭ ‬بالمرض،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اتفاقية‭ ‬وقعت‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنيك‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬تقيم‭ ‬طوال‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية،‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬رياضية‭ ‬وثقافية‭ ‬وتوعوية‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬فندق‭ ‬ذا‭ ‬كي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬طابقًا‭ ‬و240‭ ‬غرفة‭ ‬وجناحًا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جناح‭ ‬بنتهاوس‭ ‬‮«‬أميري‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬غرفتي‭ ‬نوم،‭ ‬والجناح‭ ‬الملكي‭ ‬ذو‭ ‬الطابقين‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬ويضم‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬مسبحًا‭ ‬خاصًا‭ ‬على‭ ‬السطح‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬الفندق‭ ‬أربعة‭ ‬مطاعم‭ ‬وقاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مطعم KOLOURS ، وقاعة «The K Lounge» العصرية الشهيرة، وقاعة ««Champions و «Kenza Lounge».

MENAFN16102023000055011008ID1107251357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث