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((هواوي)) تدفع عجلة الذكاء التكنولوجي في ((جيتكس))

10/16/2023 7:12:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كيف توظف حلول الذكاء التكنولوجي لتطوير مستقبل أعمال القطاعات والصناعات؟

20 % اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصناعات الرئيسية بحلول 2026

دبي‭ ‬ ‭ ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭:‬

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الذكاء‭ ‬التكنولوجي‮»‬،‭ ‬تركز‭ ‬مشاركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‮»‬‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬توظيف‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لصالح‭ ‬تطوير‭ ‬مستقبل‭ ‬أعمال‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وتستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتستهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬لتسريع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المقرون‭ ‬بقدرات‭ ‬السحابة‭ ‬وشبكات‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬المدعومة‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬‮

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الشركة‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وخفض‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وتشارك‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬بصفتها‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الخاص‭ ‬به؛‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬وادي‭ ‬جيتكس‭ ‬السيبراني‭ (‬ CyberValley ‭). ‬



يتجه‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬اليوم‭ ‬نحو‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرٍ‭ ‬جذري‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الصناعات‭ ‬والقطاعات‭. ‬كما‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأساسية،‭ ‬وبدأ‭ ‬فعلياً‭ ‬بتوفير‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬للأعمال،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬اعتماد‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬إلى‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬الرئيسية‭. ‬وتتمتع‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬بقدرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والقدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية‭. ‬ووفقاً‭ ‬لدراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬برايس‭ ‬ووتر‭ ‬هاوس‭ ‬كوبرز‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15.7‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

وتسلط‭ ‬هواوي‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ضمن‭ ‬أسس‭ ‬عمليات‭ ‬القطاعات‭ ‬لخدمة‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬السيناريوهات‭ ‬الصناعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬مراحل‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬بوتيرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز،‭ ‬والطاقة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬والنقل،‭ ‬ومزودي‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭.‬

وقال‭ ‬ستيفن‭ ‬يي،‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭: ‬‮«‬يشهد‭ ‬عصر‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬الجديد‭ ‬المدعوم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للشركات‭ ‬والقطاعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬وتقدم‭ ‬هواوي‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬للإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬والفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اقترانها‭ ‬بميزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والسحابة‭ ‬ضمن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سيناريوهات‭ ‬أعمال‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬ونوفر‭ ‬ذلك‭ ‬لعملائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬مواصلة‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمقاييس‭ ‬الرقمية‭ ‬الدولية‭ ‬وممارسات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الشاملة‭. ‬وسنسعى‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬لبناء‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لدفع‭ ‬عجلة‭ ‬الذكاء‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وصياغة‭ ‬مستقبلٍ‭ ‬ذكي‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

تقدم‭ ‬منظومة‭ ‬أعمال‭ ‬هواوي‭ ‬لقطاع‭ ‬المشاريع‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قدرات‭ ‬حوسبة‭ ‬قوية‭ ‬مصحوبة‭ ‬بخدمات‭ ‬اتصالات‭ ‬لاسلكية‭ ‬سريعة‭ ‬ومتطورة‭ ‬تسهم‭ ‬بتزويد‭ ‬المستخدمين‭ ‬بخدمات‭ ‬شبكات‭ ‬مُحسّنة‭ ‬وأكثر‭ ‬ذكاءً‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬الجديدة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتطلق‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬شبكات‭ ‬سحابية‭ ‬ذكية‭ ‬مقرونة‭ ‬بقدرات‭ ‬اتصال‭ ‬فائق‭ ‬يعزز‭ ‬إنتاجية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬‮«‬ Huawei ‭ ‬ AirEngine ‭ ‬8771- X 1 T ‮»‬،‭ ‬و Huawei ‭ ‬ CloudEngine ‭ ‬16800- X ،‭ ‬و‭ ‬ CloudCampus ‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬جميعها‭ ‬اتصالاً‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬تصل‭ ‬سرعته‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬جيجابت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭.‬

وفي‭ ‬مجال‭ ‬تخزين‭ ‬البيانات،‭ ‬عملت‭ ‬هواوي‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬للتحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التطبيقات‭ ‬ذات‭ ‬النماذج‭ ‬الضخمة‭. ‬وسيوفر‭ ‬منتجا‭ ‬التخزين‭ ‬الوميضي‭ ‬المتكامل‭ (‬ F 2 F 2 X ‭) ‬و OceanStor ‭ ‬ A 310‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬حلولاً‭ ‬لتلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬الديناميكية‭ ‬للتخزين‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬الشركة‭ ‬حلولها‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬الثابتة‭ ‬المبتكرة‭ ‬لدعم‭ ‬اعتماد‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬بشبكات‭ ‬فائقة‭ ‬السرعة‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬الخضراء،‭ ‬تعمل‭ ‬هواوي‭ ‬للترويج‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬صفرية‭ ‬الانبعاثات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬أدائها‭ ‬الحالي‭ ‬ووضع‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬مع‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬ومعالجة‭ ‬البيانات‭ ‬والالتزام‭ ‬بنهج‭ ‬الاستدامة‭ ‬الذي‭ ‬يتسارع‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادراته‭ ‬وبرامجه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬

ولتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬أعمال‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬تقدم‭ ‬هواوي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬علامتها‭ ‬التجارية‭ ‬الفرعية‭ ‬الجديدة‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعمال‭ ‬التوزيع‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬إي‭ ‬كيت‮»‬‭ (‬ HUAWEI ‭ ‬ eKit ‭) ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬وحلول‭ ‬متعددة‭ ‬الاستخدامات‭ ‬لمئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمكاتب‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمنزلية‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬هواوي‭ ‬وابتكاراتها‭ ‬وحلولها‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشبكات‭ ‬وأهمها‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭.‬

ويقدم‭ ‬فرع‭ ‬أعمال‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كخدمة‮»‬،‭ ‬وتعنى‭ ‬ببناء‭ ‬الأسس‭ ‬السحابية‭ ‬لمنظومة‭ ‬الأعمال‭ ‬الذكية‭ ‬وتقدم‭ ‬ميزات‭ ‬فريدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬حلول‭ ‬السحابة‭ ‬والشبكات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطرفية‭ ‬والرقائق‭ ‬الذكية‭ ‬المتطورة‭. ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تستعرض‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬نموذج‭ ‬باجو‭ ‬ Pangu ‭ ‬3.0‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السحابة‭ ‬بفضل‭ ‬بنيته‭ ‬وإمكانياته‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مثيلاته‭ ‬بعشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬القدرة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬بانجو‭ ‬ويذر‭ ‬للتنبؤ‭ ‬بالطقس‭. ‬وضمن‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يلقي‭ ‬الدكتور‭ ‬زو‭ ‬جانغاو،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لقطاع‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬‮«‬هواوي‭ ‬كلاود‮»‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬كلمةً‭ ‬رئيسية‭ ‬حول‭ ‬‮«‬نماذج‭ ‬ Pangu ‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬9‭ ‬بمركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭.‬

وتستعرض‭ ‬هواوي‭ ‬في‭ ‬جناحها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الأركان‭ ‬المهمة‭ ‬لإنجاح‭ ‬عملية‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬المستقبل‭ ‬الرقمي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ويوفر‭ ‬أساساً‭ ‬قوياً‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‮»‬‭. ‬وضمن‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬سيلقي‭ ‬جيف‭ ‬وانغ،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مكتب‭ ‬هواوي‭ ‬العالمي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وحماية‭ ‬الخصوصية‭ ‬كلمةً‭ ‬رئيسية‭ ‬تستعرض‭ ‬الهندسة‭ ‬الجديرة‭ ‬بالثقة‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتوحيد‭ ‬المعايير‭ ‬وإصدار‭ ‬الشهادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬أليسيوس‭ ‬تشيانغ،‭ ‬كبير‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬هواوي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬حوكمة‭ ‬أمنية‭ ‬مناسبة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬باتت‭ ‬تعتبر‭ ‬فيه‭ ‬البيانات‭ ‬بمثابة‭ ‬النفط‭ ‬الجديد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬إطلاق‭ ‬العنان‭ ‬لكامل‭ ‬إمكانات‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬



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