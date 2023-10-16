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مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في اللوزي ومدينة حمد

10/16/2023 7:12:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬


‭ ‬فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬امس‭ ‬مظاريف‭ ‬لـ‭ ‬4‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭. ‬

وتنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لوزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لإنشاء‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬اللوزي‭ (‬مجمع‭ ‬1016‭)
‬ومدينة‭ ‬حمد‭ (‬مجمع‭ ‬1203‭). ‬ويشمل‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق‭ ‬والحفر‭ ‬الأفقي‭ ‬لخدمة‭ ‬968‭ ‬عقارا‭ ‬بمجمعي‭ ‬1016‭ ‬و1203‭. ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬رئيسي‭ ‬يتراوح‭ ‬قطره‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬مم‭ ‬و1000‭ ‬مم‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬13‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الفرعية‭ ‬ذات‭ ‬قطر‭ ‬150‭ ‬بطول‭ ‬تقريبي‭ ‬10‭ ‬كيلومترات،‭
‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬436‭ ‬غرفة‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ F ‮»»‬‭) ‬و288‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ H ‮»»‬‭) ‬و5‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ J ‭) ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬25‭ ‬غرف‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ (‬ Type ‭ ‬ L ‭). ‬كما‭ ‬تتضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المشروع‭ ‬بناء‭ ‬محطة‭ ‬رفع‭ ‬صرف‭ ‬صحي‭ ‬جديدة‭ ‬بسعة‭ ‬650‭ ‬لتر‭ ‬للثانية‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬لموظفي‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الوطنية‭ ‬باقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬بقيمة‭ ‬12207‭ ‬دنانير‭. ‬وطرحت‭ ‬مناقصة‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬لتغطية‭ ‬موظفي‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬ولغاية‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2026‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نظام‭ ‬الدفع‭ ‬لكل‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬بنفس‭ ‬المنافع‭ ‬والمميزات‭. ‬كما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحها‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للتعاقد‭ ‬لتوفير‭ ‬مطورين‭ ‬لخدمات‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬السحابية‭ ‬ومهندس‭ ‬ادارة‭ ‬انظمة‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬وأمن‭ ‬شبكات‭ ‬وخدمة‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬والتقني،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مارفل‭ ‬للخدمات‭ ‬التقنية‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بمبلغ‭ ‬بقيمة‭ ‬74184‭ ‬دينارا‭.‬

والمناقصة‭ ‬تقوم‭ ‬بتوفير‭ ‬مطورين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬امتلاكهم‭ ‬لمهارات‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬بلغات‭ ‬ React ‭ ‬و‭ ‬ Node ‭.‬ js ‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الأمازون‭ ‬ AWS ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬امتلاكهم‭ ‬لمهارات‭ ‬ادارة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬ومنصة‭ ‬الأمازون‭ ‬ AWS ‭ ‬و‭ ‬انظمة‭ ‬الشبكة‭ ‬ cisco ‭ ‬والجدار‭ ‬الناري‭ ‬ Palo ‭ ‬ Alto ‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الامتثال‭ ‬الايزو‭ ‬الخاصة‭ ‬بتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والمهارات‭ ‬وصيانة‭ ‬الأجهزة‭ ‬وأنظمة‭ ‬الحاسوب‭ ‬ Software ‭ ‬ومعداته‭ ‬ Hardware ،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬وتوفير‭ ‬الحلول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تركيب‭ ‬وتثبيت‭ ‬الأجهزة‭ ‬وملحقاتها‭ ‬والأنظمة‭.‬

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