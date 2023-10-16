مناقصة لإنشاء شبكة الصرف الصحي في اللوزي ومدينة حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، امس مظاريف لـ 4 مناقصات مطروحة من 4 جهات حكومية.
وتنافست 4 شركات على مناقصة لوزارة الاشغال لإنشاء شبكة الصرف الصحي في اللوزي (مجمع 1016)
ومدينة حمد (مجمع 1203). ويشمل المشروع بناء شبكة صرف صحي جديدة عن طريق حفر الخنادق والحفر الأفقي لخدمة 968 عقارا بمجمعي 1016 و1203. حيث تشمل هذه الأعمال بناء خط صرف صحي رئيسي يتراوح قطره ما بين 200 مم و1000 مم بطول تقريبي 13 كيلومترا، وعدد من الخطوط الفرعية ذات قطر 150 بطول تقريبي 10 كيلومترات،
بالإضافة إلى بناء 436 غرفة تفتيش من نوع ( Type F »») و288 غرف تفتيش من نوع ( Type H »») و5 غرف تفتيش من نوع ( Type J ) بالإضافة الى 25 غرف تفتيش من نوع ( Type L ). كما تتضمن أعمال المشروع بناء محطة رفع صرف صحي جديدة بسعة 650 لتر للثانية. كما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحها معهد البحرين للتنمية السياسية للتأمين الصحي لموظفي معهد البحرين للتنمية السياسية، وتقدمت شركة التكافل الوطنية باقل العطاءات بمبلغ بقيمة 12207 دنانير. وطرحت مناقصة خدمات التأمين الصحي لتغطية موظفي معهد البحرين للتنمية السياسية لمدة ثلاث سنوات في مملكة البحرين تبدأ من تاريخ 22 ديسمبر 2023 ولغاية 21 ديسمبر 2026 على أن يكون نظام الدفع لكل سنة على حدة بنفس المنافع والمميزات. كما تنافست 8 شركات على مناقصة طرحها مجلس الشورى للتعاقد لتوفير مطورين لخدمات تطوير الأنظمة السحابية ومهندس ادارة انظمة الحوسبة السحابية وأمن شبكات وخدمة الدعم الفني والتقني، وتقدمت شركة مارفل للخدمات التقنية ونظم المعلومات بأقل العطاءات بمبلغ بقيمة 74184 دينارا.
والمناقصة تقوم بتوفير مطورين يعملون في المجلس بدوام كامل مع امتلاكهم لمهارات تطوير الأنظمة بلغات React و Node . js والعمل على منصة الأمازون AWS ، بالإضافة الى امتلاكهم لمهارات ادارة البنية التحتية على الحوسبة السحابية مايكروسوفت ومنصة الأمازون AWS و انظمة الشبكة cisco والجدار الناري Palo Alto والاطلاع على شهادة الامتثال الايزو الخاصة بتقنية المعلومات والمهارات وصيانة الأجهزة وأنظمة الحاسوب Software ومعداته Hardware ، مع تقديم المساعدة وتوفير الحلول على مستوى تركيب وتثبيت الأجهزة وملحقاتها والأنظمة.
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