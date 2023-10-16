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قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والجزائر الودية

10/16/2023 10:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا حديث لعشاق كرة القدم العربية سوى عن الديربي المرتقب بين منتخب مصر ونظيره الجزائري، والذي يقام الساعة السابعة من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد.
آخر مباراة جمعت المنتخبين بقوامهما الأساسي تعود إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2010، وقبلها كانت الأحداث الشهيرة في تصفيات كأس العالم 2010 أيضًا.
وبعد سنوات طويلة، جمعت مباراة واحدة المنتخبين في كأس العرب 2021، وانتهت بالتعادل 1-1 بين الطرفين.
وتستعد مصر والجزائر لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبعدها بشهرين تنطلق رحلتهما في كأس أمم أفريقيا 2023.
مباراة المنتخبين وإن كانت ودية، ولكنها ستكون مهمة للوقوف على مستوى الفريقين عند مواجهة أحد كبار القارة، لا سيما أن الفريقين بكامل نجومهما في هذا اللقاء الودي.
ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية؟
يمكن متابعة مباراة مصر والجزائر عبر قناتين عربيتين والنبأ السعيد أن كليهما متاح بصورة مجانية عبر مختلف الأقمار الصناعية.
الديربي العربي سيكون منقولًا عبر قناة AD Sports HD 1، وكذلك قناة OnTime Sports HD 1.
من معلق مباراة مصر والجزائر الودية؟
عبر قناة أبوظبي الرياضية، سيتولى المعلق عامر عبدالله مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر والجزائر.
أما عبر قناة أون تايم سبورتس، فمن خلال القناة الصوتية الأولى، سيكون هناك صوت محمد الكواليني، أما القناة الصوتية الثانية فعليها يأتي المعلق مؤمن حسن.

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