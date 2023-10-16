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بحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كندا

10/16/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، والسفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، التعاون لزيادة فرص الاستثمارات الكندية في المملكة.
وبحسب بيان للجمعية، اليوم الاثنين؛ أعرب الطباع عن تطلع الجمعية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كندا، لافتاً إلى ضرورة التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، في إطار العلاقات المشتركة التاريخية على مختلف المستويات، كدليل على عمق العلاقات الثنائية والحرص المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

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