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حملة للتبرع بالدم في إربد لدعم أهالي غزة

10/16/2023 10:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم بنك الدم بمحافظة إربد، حملة للتبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة.
وقالت مديرة بنك دم إقليم الشمال الدكتورة دعاء الطاهات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الحملة بدأت أمس الأحد وستستمر حتى الخميس المقبل، وتستقبل المتبرعين من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.

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