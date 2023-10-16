حملة للتبرع بالدم في إربد لدعم أهالي غزة

حملة للتبرع بالدم في إربد لدعم أهالي غزة
التاريخ
10/16/2023 10:12:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم بنك الدم بمحافظة إربد، حملة للتبرع بالدم لدعم أهالي قطاع غزة.
وقالت مديرة بنك دم إقليم الشمال الدكتورة دعاء الطاهات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الحملة بدأت أمس الأحد وستستمر حتى الخميس المقبل، وتستقبل المتبرعين من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN16102023000208011052ID1107250594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.