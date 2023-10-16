بوتين يفتتح مشاريع نقل في 5 مقاطعات روسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو اليوم الاثنين، طرقا جديدة للسيارات وأخرى خضعت للتطوير والإصلاح في خمس مقاطعات روسية.وبعد تم تفيذ أعمال الصيانة تم افتتاح أجزاء من الطريق السريع P-217 "القوقاز" في جمهورية داغستان، الواقعة جنوب الجزء الأوروبي من روسيا والمطلة على بحر القزوين.



كما تم افتتاح الطريق السريع P-242 بيرم - يكاترينبورغ في منطقة سفيردلوفسك، أكبر مقاطعة في منطقة الأورال والواقعة في الجزء الآسيوي من روسيا، وعقدات نقل (تقاطعات نقل) في الطريق السريع M-4 في إقليم كراسنودار، الواقعة في جنوب البلاد.



كذلك تم افتتاح جسرين، أول جسر تمت صيانته ويمر عبر نهر كالميوس في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، والثاني جسر جديد يمر عبر نهر "سفير" في مقاطعة لينينغراد، الواقعة في الشمال الغربي من الجزء الأوروبي من البلاد.



وتولي الحكومة الروسية اهتماما كبيرا لمشاريع النقل والبنية التحتية في البلاد، لما تحمله من أهمية في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد.

RT