روسيا تعتزم الكشف عن مجموعة الدفاع الذاتي و الحفاظ على الحياة للطيارين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستكشف شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية في معرض Dubai Airshow 2023 للطيران في دبي عن أحدث مجموعة من وسائل الدفاع الذاتي و الحفاظ على الحياة للطيارين.



حيث طوُرت تلك التجهيزات بناء على الخبرات المكتسبة في العمليات الحربية الحقيقية، بما في ذلك أثناء العملية العسكرية الخاصة.

ويتم تصميم البزات العسكرية للطيارين بناءً على الرغبة، وهناك نماذج من الأزياء لمختلف ظروف الطقس والمناخ في حدود درجات الحرارة التي تتراوح بين 50 درجة مئوية فوق الصفر و50 درجة مئوية تحت الصفر.



ولأول مرة، تتضمن مجموعة الطيار حقيبة تكتيكية لإمدادات الطوارئ وأكياس للذخيرة، ومجموعة إسعافات أولية وحافظة لمسدس ليبيديف. ويتم تزويد الطيار أيضا بمأكولات جافة وخطاف مع خط صيد وسكين وأدوات أخرى.



تتضمن مجموعة الحماية الشخصية، سترة مدرعة من النوع اللوحي السيراميكي، بالإضافة إلى خوذة واقية حديثة من طراز "زي شا – 7"، فضلا عن جهاز اتصال لاسلكي من طراز إر – 187، أزارت" مع سماعة رأس، ومنظار الرؤية الليلية أحادي العدسة من طراز " بي إن -21 كا" أو نظارات الرؤية الليلية لقيادة المروحيات.



للدفاع عن النفس، يُقترح تسليح أفراد طاقم الطائرة ببندقية هجومية قصيرة الماسورة من طراز كلاشينكوف AK-19 عيار 5.56 ملم أو رشاش" كلاشينكوف بيبي كا – 20"عيار 9 ملم مع جهاز التصويب ، بالإضافة إلى مسدس "ليبيديف" عيار 9 ملم.

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