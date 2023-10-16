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ماركا.. تقليص عقوبة ناتشو وتأكد مشاركته في الكلاسيكو

10/16/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأكدت مشاركة ناتشو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهة الكلاسيكو التي تجمع الميرنجي أمام نظيره برشلونة ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.
وتقام مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني مساء الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري
وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن فقد تم الموافقة على الاستنئاف الذي قدمه ريال مدريد من أجل تقليص عقوبة ناتشو، وهو ما تمت الموافقة عليه.
وعليه فإن اللاعب سيغيب لمدة مباراتين فقط، بعدما كان معاقب بالإيقاف لمدة 3 مباريات، الأمر الذي سيجعله جاهزًا للمشاركة في مباراة ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو بشكل طبيعي.

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