رئيس دولة يقطع العلاقات مع إسرائيل دعماً لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وقال لا ندعم الإبادة في غزة ولا يمكنكم توجيه الاهانات لرئيس كولومبيا.
جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية ومعادية للسامية".
وقررت إسرائيل وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN16102023000208011052ID1107250589
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.