Monday, 16 October 2023 07:29 GMT

رئيس دولة يقطع العلاقات مع إسرائيل دعماً لغزة

10/16/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وقال لا ندعم الإبادة في غزة ولا يمكنكم توجيه الاهانات لرئيس كولومبيا.
جاء ذلك بعد استدعاء سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية ومعادية للسامية".
وقررت إسرائيل وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16102023000208011052ID1107250589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث