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شرطة دبي تكشف حقيقة طعن 4 إسرائيليين بالإمارة

10/16/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت شرطة دبي الأنباء التي تحدثت عن طعن 4 اسرائيليين في دبي، مؤكدة ان السلامة والأمن ذات أهمية قصوى في دولة الإمارات.
ودعت شرطة دبي الجميع في تغريدة نقلها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في منصة "x" إلى مراجعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومة الدقيقة.

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