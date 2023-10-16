شرطة دبي تكشف حقيقة طعن 4 إسرائيليين بالإمارة

شرطة دبي تكشف حقيقة طعن 4 إسرائيليين بالإمارة
التاريخ
10/16/2023 10:12:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت شرطة دبي الأنباء التي تحدثت عن طعن 4 اسرائيليين في دبي، مؤكدة ان السلامة والأمن ذات أهمية قصوى في دولة الإمارات.
ودعت شرطة دبي الجميع في تغريدة نقلها المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في منصة "x" إلى مراجعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومة الدقيقة.
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