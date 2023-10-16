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المعتقل الإداري كايد الفسفوس يعلق إضرابه عن الطعام

10/16/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل الإداري كايد الفسفوس، قرر تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي استمر لـ(75) يومًا ضد اعتقاله الإداريّ.


وووفق بيان صادر عنهما، اليوم الاثنين، فإن تعليق الإضراب جاء بعد نداء ورسالة وجهتها عائلته له، وكذلك المؤسسات المختصة عبر محامي هيئة الأسرى، الذي تمكّن من زيارته اليوم في "سجن الرملة"، بعد مرور (12) يومًا على مطالبات المؤسسات المختصة بالسماح بزيارته.


وجاء نداء عائلته والمؤسسات، من الخشية الكبيرة على إقدام الاحتلال من الاستفراد به واغتياله، وذلك في ظل العدوان الشامل الذي يشّنه الاحتلال على أبناء شعبنا، ورفاقه الأسرى في كافة السّجون الذين يواجهون الإجراءات الانتقامية الجماعية التي فرضت عليهم منذ السابع من الشهر الجاري.

وفا


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