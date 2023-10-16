طهران: رئيسي وبوتين يبحثان الوضع في غزة وجنوب القوقاز

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مباحثات هاتفية جرت اليوم الاثنين بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حول آخر التطورات في قطاع غزة، ومنطقة جنوب القوقاز.



وقال مساعد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية محمد جمشيدي: "خلال محادثاته الهاتفية مع بوتين اليوم الاثنين، حذر رئيسي من تداعيات استمرار جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين".



وأضاف: "اعتبر رئيسي أن استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال والاجتياح البري لقطاع غزة واستهداف الحكومة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب هناك، سيؤدي الى اتساع وإطالة أمد الحرب".



كما استعرض الرئيسان الإيراني والروسي آخر المستجدات في منطقة جنوب القوقاز.

RT