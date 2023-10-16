انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير من قطاع غزة قبل قليل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس.
روسيا اليوم
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