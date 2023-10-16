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انفجارات ضخمة في القدس وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

10/16/2023 10:12:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوت انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير من قطاع غزة قبل قليل.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس.

روسيا اليوم

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