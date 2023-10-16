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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

10/16/2023 10:12:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.69 % ، لتصل عند مستوى 2429 نقطة.

وأغلقت البورصة بتداول 4.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1801 صفقة.


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