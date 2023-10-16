بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
التاريخ
10/16/2023 10:12:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.69 % ، لتصل عند مستوى 2429 نقطة.
وأغلقت البورصة بتداول 4.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.5 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1801 صفقة.
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