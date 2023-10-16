الحكومة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل والكاز عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار (بنزين 90) ارتفعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بنسبة 0.9%، كما ارتفعت أسعار (بنزين 95) بنسبة 1%، وذلك بحسب الأسواق المرجعية.
وأضافت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية، أن سعر الديزل انخفض خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بنسبة 2.2%، كما انخفض سعر الكاز 2.4%.
وبينت النشرة، أن سعر زيت الوقود انخفض بنسبة 1%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال 9.6%.
MENAFN16102023000208011052ID1107250583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.