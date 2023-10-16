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الحكومة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الديزل والكاز عالمياً

10/16/2023 10:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار (بنزين 90) ارتفعت خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بنسبة 0.9%، كما ارتفعت أسعار (بنزين 95) بنسبة 1%، وذلك بحسب الأسواق المرجعية.
وأضافت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية، أن سعر الديزل انخفض خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بنسبة 2.2%، كما انخفض سعر الكاز 2.4%.
وبينت النشرة، أن سعر زيت الوقود انخفض بنسبة 1%، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال 9.6%.






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