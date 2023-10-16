5 أشياء يجب القيام بها قبل أن تطلب زيادة في الراتب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - إذا كنت تعتقد أنه يجب أن تحصل على أجر أعلى مقابل عملك ، فيمكنك القيام بأمرين، إما البحث عن وظيفة ذات رواتب أعلى أو التحدث إلى رئيسك في العمل حول الحصول على علاوة
قد يجعلك كلا الخيارين تشعر بالتوتر، لكنهما يمكن أن يفتحا الباب أيضًا لفرص جديدة
وبحسب ما ذكره موقع newsbytesapp، فيما يلي بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك اتخاذها قبل طلب زيادة الراتب أثناء التقييم
اعرف ما الذي تريدة
كن واضحًا بشأن المبلغ الذي تريده قبل السعي للحصول على زيادة في الراتب، وحدد الزيادة التي تهدف إليها لإجراء محادثة هادفة مع مديرك، واذكر الرقم الدقيق لتقليل الارتباك ومساعدة رئيسك في التفكير في استئنافك
ضع في اعتبارك الجوانب الوظيفية المهمة بالنسبة لك ، مثل المكافآت المالية ، أو التقدم الوظيفي ، أو التوازن بين العمل والحياة، ومعرفة أولوياتك يساعد في عرض قضيتك بشكل فعال
احصل على التوقيت المناسب
لتحسين فرصك في الحصول على علاوة ، من المهم أن تفهم الزيادة في شركتك ودورات الميزانية، ويمكن أن يكون مرة واحدة في السنة ، إما في الذكرى السنوية لتوظيفك أو تتماشى مع السنة المالية للشركة وتخطيط الميزانية
وبمجرد أن تعرف التوقيت، خطط للتحدث مع رئيسك في العمل بشأن الزيادة قبل شهر أو شهرين
توثيق الأدلة
كن مستعدًا للحديث عن العمل الذي قمت به والذي تعتقد أنه يستحق أجرًا أعلى، وسوف تحتاج إلى تقديم حجة قوية حول سبب استحقاقك لها
وأظهر دليلاً على نجاحك، مثل الاحتفاظ بسجل لإنجازاتك وحفظ رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات حيث أشاد الناس بعملك الممتاز
سيعزز طلبك للحصول على علاوة تستحقها عن جدارة
تعرف على هيكل رواتب شركتك
يختلف أصحاب العمل في كيفية تعاملهم مع الزيادات في الأجور. بعضها لديه سياسات صارمة ، ويحد من الزيادات في حدود 5 ٪، بينما البعض الآخر أكثر سخاء
كما أن معرفة النهج النموذجي لشركتك في زيادة الزيادات يمكن أن يمنحك فكرة عما هو ممكن ويساعدك على وضع توقعات واقعية، وسيوجهك فهم ذلك عندما تطلب زيادة في الراتب ويسمح لك بالتخطيط وفقًا لذلك
كن مستعدًا لـ لا
كن مستعدًا لاحتمال أن يقول مديرك "لا" في البداية. ولا تدع ذلك يثبط عزيمتك ؛ انظر إليها كفرصة للتعلم
واستمع إلى أسباب مديرك ، حيث يمكن أن توفر رؤى قيمة لنموك في المستقبل. وناقش توقعاتهم، وقم بإعداد خطة عمل ، واطلب مرة أخرى زيادة في الراتب في الدورة التالية عندما يحين الوقت
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