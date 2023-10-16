5 أشياء يجب القيام بها قبل أن تطلب زيادة في الراتب

MENAFN - Khaberni) خبرني - إذا كنت تعتقد أنه يجب أن تحصل على أجر أعلى مقابل عملك ، فيمكنك القيام بأمرين، إما البحث عن وظيفة ذات رواتب أعلى أو التحدث إلى رئيسك في العمل حول الحصول على علاوة





قد يجعلك كلا الخيارين تشعر بالتوتر، لكنهما يمكن أن يفتحا الباب أيضًا لفرص جديدة

وبحسب ما ذكره موقع newsbytesapp، فيما يلي بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك اتخاذها قبل طلب زيادة الراتب أثناء التقييم





اعرف ما الذي تريدة





كن واضحًا بشأن المبلغ الذي تريده قبل السعي للحصول على زيادة في الراتب، وحدد الزيادة التي تهدف إليها لإجراء محادثة هادفة مع مديرك، واذكر الرقم الدقيق لتقليل الارتباك ومساعدة رئيسك في التفكير في استئنافك





ضع في اعتبارك الجوانب الوظيفية المهمة بالنسبة لك ، مثل المكافآت المالية ، أو التقدم الوظيفي ، أو التوازن بين العمل والحياة، ومعرفة أولوياتك يساعد في عرض قضيتك بشكل فعال





احصل على التوقيت المناسب





لتحسين فرصك في الحصول على علاوة ، من المهم أن تفهم الزيادة في شركتك ودورات الميزانية، ويمكن أن يكون مرة واحدة في السنة ، إما في الذكرى السنوية لتوظيفك أو تتماشى مع السنة المالية للشركة وتخطيط الميزانية





وبمجرد أن تعرف التوقيت، خطط للتحدث مع رئيسك في العمل بشأن الزيادة قبل شهر أو شهرين





توثيق الأدلة





كن مستعدًا للحديث عن العمل الذي قمت به والذي تعتقد أنه يستحق أجرًا أعلى، وسوف تحتاج إلى تقديم حجة قوية حول سبب استحقاقك لها





وأظهر دليلاً على نجاحك، مثل الاحتفاظ بسجل لإنجازاتك وحفظ رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات حيث أشاد الناس بعملك الممتاز





سيعزز طلبك للحصول على علاوة تستحقها عن جدارة





تعرف على هيكل رواتب شركتك





يختلف أصحاب العمل في كيفية تعاملهم مع الزيادات في الأجور. بعضها لديه سياسات صارمة ، ويحد من الزيادات في حدود 5 ٪، بينما البعض الآخر أكثر سخاء





كما أن معرفة النهج النموذجي لشركتك في زيادة الزيادات يمكن أن يمنحك فكرة عما هو ممكن ويساعدك على وضع توقعات واقعية، وسيوجهك فهم ذلك عندما تطلب زيادة في الراتب ويسمح لك بالتخطيط وفقًا لذلك





كن مستعدًا لـ لا





كن مستعدًا لاحتمال أن يقول مديرك "لا" في البداية. ولا تدع ذلك يثبط عزيمتك ؛ انظر إليها كفرصة للتعلم





واستمع إلى أسباب مديرك ، حيث يمكن أن توفر رؤى قيمة لنموك في المستقبل. وناقش توقعاتهم، وقم بإعداد خطة عمل ، واطلب مرة أخرى زيادة في الراتب في الدورة التالية عندما يحين الوقت