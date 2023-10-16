فولكروج يثني على قرار بوروسيا دورتموند بإعادة لاعبيه إلى ألمانيا بطائرة خاصة





رحب مهاجم المنتخب الألماني نيكلاس فولكروج بقرار نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بإعادة لاعبيه إلى ألمانيا على متن طائرة خاصة بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب.

ويشعر عدد من مدربي فرق الدوري الألماني بحالة من الغضب إزاء المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الألماني، تحت قيادة مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان، أمام نظيره المكسيكي في فيلادلفيا مساء الثلاثاء، وهو ما يتزامن مع صباح الأربعاء في ألمانيا.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن يوم الجمعة لدى استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهو ما يعني أن لاعبي دورتموند سيكون أمامهم وقت قصير للعودة.

وقرر بوروسيا دورتموند ترتيب رحلة جوية بطائرة خاصة لعودة لاعبيه وهو ما أثنى عليه المهاجم فولكروج الذي سيعود من خلالها مع زملائه ماتس هوملز ونيكلاس زوله وجوليان براندت.

وقال فولكروج :"أعتقد أنه أمر رائع أن يفعل بوروسيا دورتموند هذا. فالجميع يعرف أننا، اللاعبون الدوليون الأربعة، نلعب دورا محددا بفريق دورتموند، ونؤديه بشكل جيد."

ومن المفترض أن يصل اللاعبون الأربعة إلى دورتموند مساء الأربعاء، بينما يصل باقي لاعبي المنتخب الألماني إلى فرانكفورت صباح الخميس.

وقال فولكروج :"المدرب يرغب في عودتنا بأسرع شكل ممكن كي نتمكن من النوم في منازلنا لليلتين قبل أن ينتظر منا تقديم أحد العروض القوية مع الفريق مجددا."

ولم يبد فولكروج /30 عاما/ قلقا إزاء الإجهاد.

وقال :"لعبت كثيرا مع بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الأخيرة وشاركت أساسيا في العديد من المباريات. وحقيقة،لا يجب أن تواجه مشكلة في خوض مباراتين خلال مثل هذه الفترة القصيرة."

وأضاف :"بعد ذلك، سيتوفر الوقت الكافي للتعافي قبل المباراة أمام نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا (يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل).

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