الأمم المتحدة: نزوح مليون فلسطيني من شمال غزة حتى الآن

أعلن منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، أن نحو مليون شخص نزح من شمال قطاع غزة الساحلي إلى جنوبه قبل اجتياح بري متوقع للقوات الإسرائيلية.

وقال جريفيث، اليوم، إن «اهتماماتي الرئيسية الآن هي إدخال مساعدات إلى غزة».

وأضاف أن من الأهمية بمكان مساعدة النازحين، إضافة إلى أولئك الموجودين بالفعل في جنوب غزة، «لأنهم لا يريدون الخروج من غزة».

ويعتزم جريفيث التوجه إلى القاهرة غداً، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين بشأن فتح الحدود الجنوبية مع غزة لإدخال مساعدات.

وقال إن الأمم المتحدة منخرطة على مدار الساعة في مفاوضات مع إسرائيل بشأن إدخال المساعدات.

وأكد أن رسالته الرئيسية هي أن الأمر عاجل فيما يتعلق بسوء وضع الإمدادات بشكل متزايد في قطاع غزة.





اقرأ ايضاً:

ترقب إعادة فتح معبر رفح وإسرائيل تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة

إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا رداً على تصريحات الرئيس الكولومبي جوستافو بترو حول حرب غزة

الجيش الإسرائيلي: 600 ألف شخص انتقلوا إلى جنوب قطاع غزة

استئناف العمليات في مطار حلب بسوريا غداً بعد غارة جوية إسرائيلية

بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل عسكرياً ونحن أقوى دولة في تاريخ العالم

غوتيريس: إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات إلى غزة يجب ألا يصبحا ورقة مساومة

بلينكن واثق من أن المساعدات ستعبر من مصر إلى غزة

الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة

رئيس الدولة يواصل اتصالاته مع قادة الدول لوقف التصعيد في غزة



مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يناقشون زيارة محتملة لبايدن إلى إسرائيل

الرئيس الفلسطيني: سياسات وأفعال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي :الإمارات سباقة في عون المحتاجين عموما وأهل فلسطين خصوصا

الشرطة الأمريكية: رجل يقتل طفلاً مسلماً بـ 26 طعنة ويصيب والدته بسبب الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي: الطقس ليس سبباً في تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة

وزيرة الخارجية الألمانية: ليس هناك اتصال مباشر مع الرهائن الألمان في غزة حتى الآن

ماذا تجلب حاملتا الطائرات الأمريكيتان إلى الشرق الأوسط؟

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية

مصادر: ألف فلسطيني طمرتهم الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

بايدن : واثق أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب



وزير الخارجية الأمريكي بلينكن: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة محكومة بالفشل

إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا رداً على تصريحات الرئيس الكولومبي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز