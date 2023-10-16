لعبة «ماينكرافت» الأكثر مبيعاً في التاريخ.. تجاوزت عتبة 300 مليون نسخة

تجاوزت مبيعات لعبة الفيديو «ماينكرافت» المملوكة لشركة «مايكروسوفت» الأمريكية، والتي تتيح لمستخدميها بناء مدن افتراضية، عتبة 300 مليون نسخة، على ما أعلن القائمون عليها الأحد، في نتيجة تعزز مكانتها كأكثر لعبة تحقق مبيعات في العالم عبر التاريخ.

وذكر منشور عبر موقع «ماينكرافت» الإلكتروني «في المرحلة الأخيرة، تجاوزنا عتبة 300 مليون نسخة، وهو إنجاز لم يكن أحد يحلم به عندما كنا جميعاً نبني أول بيوتنا الطينية».

وعلى سبيل المقارنة، باعت لعبة «غراند ثيفت أوتو 5» أكثر من 180 مليون نسخة في العالم منذ إصدارها عام 2013، بحسب «تيك -تو» وهي الشركة الأم لناشرة اللعبة «روكستار غيمز».

وصدرت لعبة «ماينكرافت» في العام 2011، نتيجة جهود شخص واحد وهو السويدي ماركوس بيرسون الذي شارك إلى جانب جهات قليلة في تأسيس «موجانغ استوديو»، وسعى من خلالها إلى إنجاز مشروعه.

وتقوم «ماينكرافت» التي تحظى بإعجاب القراصنة كما الأطفال، على استكشاف عالم لا نهائي يمكن للاعبين فيه جمع مواد (من خلال أعمال التعدين) واستخدامها لإنشاء مدنهم الافتراضية.

ويعتبر كثيرون أنّ «ماينكرافت» هي بمثابة لعبة ليغو افتراضية. وبفضل التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر، يمكن للأشخاص الذين يلعبونها عبر جهاز كمبيوتر إنشاء عناصر خاصة بهم.

وفي العام 2014، حققت اللعبة نجاحاً مكّن ماركوس بيرسون من بيع «موجانغ ستوديو» إلى «مايكروسوفت» لقاء 2.5 مليون دولار.

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