Monday, 16 October 2023 07:28 GMT

إيطاليا توافق على ميزانية بـ 25 مليار دولار.. وتشجع الأسر على الإنجاب

10/16/2023 10:00:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، على ميزانية للعام المقبل، تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة العامة، وتشجيع الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال، ووضع المزيد من الأموال في جيوب أصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة.

قالت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، إن الميزانية البالغة 24 مليار يورو (25 مليار دولار)، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 5 مليارات دولار، تتماشى مع أولويات الحكومة. ووصفتها بأنها «جدية وواقعية»، حتى في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا زيادة متوقعة، قدرها 13 مليار يورو من المدفوعات، لخدمة ديونها العامة، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

تمت الموافقة على الميزانية من قبل حكومة ميلوني، في اجتماع استمر ساعة واحدة، قبل إرسالها للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأعرب وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، عن ثقته في أن الميزانية سيتم قبولها من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والأسواق.

خفض الضرائب
قالت ميلوني إن خفض الضرائب على الرواتب، سيدخل 100 يورو شهرياً إلى جيوب 14 مليون إيطالي، بهدف تعزيز القدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع التضخم.

تتضمن الميزانية أيضاً إعفاءات ضريبية على الرواتب للنساء اللاتي لديهن طفلان على الأقل، وستضمن حضانة مجانية بدءاً من الطفل الثاني وما بعده، في محاولة «للتراجع عن القصة القائلة بأن إنجاب الأطفال هو مثبط للعمل».

تم تخصيص حوالي 3 مليارات يورو لخدمات الصحة العامة في إيطاليا، بهدف تقليل أوقات الانتظار للخدمات، في أعقاب جائحة كوفيد 19.

وصف وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، رئيس حزب فورزا إيطاليا، قوائم الانتظار بأنها «عار وطني».. لا يمكن أن تموت بالسرطان، لأنهم يقومون بإجراء فحص عندما لا تكون أنت هناك.

كما ترفع الميزانية الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، بينما تخفض من 90 يورو إلى 70 يورو، الرسوم السنوية المقررة على الأسر لدعم تلفزيون (راي) الحكومي.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN16102023000110011019ID1107250545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث