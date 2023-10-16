إيطاليا توافق على ميزانية بـ 25 مليار دولار.. وتشجع الأسر على الإنجاب

وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم الاثنين، على ميزانية للعام المقبل، تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة العامة، وتشجيع الأسر على إنجاب المزيد من الأطفال، ووضع المزيد من الأموال في جيوب أصحاب الأجور المنخفضة والمتوسطة.

قالت رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، إن الميزانية البالغة 24 مليار يورو (25 مليار دولار)، والتي تتضمن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 5 مليارات دولار، تتماشى مع أولويات الحكومة. ووصفتها بأنها «جدية وواقعية»، حتى في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا زيادة متوقعة، قدرها 13 مليار يورو من المدفوعات، لخدمة ديونها العامة، مع ارتفاع أسعار الفائدة.

تمت الموافقة على الميزانية من قبل حكومة ميلوني، في اجتماع استمر ساعة واحدة، قبل إرسالها للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأعرب وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، عن ثقته في أن الميزانية سيتم قبولها من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والأسواق.

خفض الضرائب

قالت ميلوني إن خفض الضرائب على الرواتب، سيدخل 100 يورو شهرياً إلى جيوب 14 مليون إيطالي، بهدف تعزيز القدرة الشرائية في مواجهة ارتفاع التضخم.

تتضمن الميزانية أيضاً إعفاءات ضريبية على الرواتب للنساء اللاتي لديهن طفلان على الأقل، وستضمن حضانة مجانية بدءاً من الطفل الثاني وما بعده، في محاولة «للتراجع عن القصة القائلة بأن إنجاب الأطفال هو مثبط للعمل».

تم تخصيص حوالي 3 مليارات يورو لخدمات الصحة العامة في إيطاليا، بهدف تقليل أوقات الانتظار للخدمات، في أعقاب جائحة كوفيد 19.

وصف وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، رئيس حزب فورزا إيطاليا، قوائم الانتظار بأنها «عار وطني».. لا يمكن أن تموت بالسرطان، لأنهم يقومون بإجراء فحص عندما لا تكون أنت هناك.

كما ترفع الميزانية الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، بينما تخفض من 90 يورو إلى 70 يورو، الرسوم السنوية المقررة على الأسر لدعم تلفزيون (راي) الحكومي.





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