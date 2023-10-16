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شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي

10/16/2023 10:00:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفت شرطة دبي الشائعات التي تم تداولها حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدةً أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات.

كما دعت شرطة دبي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.


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