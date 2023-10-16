شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي

شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي
التاريخ
10/16/2023 10:00:43 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نفت شرطة دبي الشائعات التي تم تداولها حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدةً أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات.
كما دعت شرطة دبي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.
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