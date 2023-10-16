أستراليا تفرض غرامة على منصة «إكس» بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى المسيء للأطفال

فرضت هيئة الرقابة على الإنترنت في أستراليا غرامة على منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك، مشيرةً إلى أنّ موقع التواصل هذا فشل في إظهار كيفية قمعه للمحتوى الذي ينطوي على إساءة للأطفال.

وفرضت مفوضة «إي سايفتي» جولي إنمان غرانت، غرامة قدرها 610,500 دولار أسترالي (385 ألف دولار أمريكي) على المنصة المعروفة سابقاً باسم تويتر، منتقدة «حديثها الفارغ» عن هذه القضية.

وأطلقت إنمان غرانت، وهي موظفة سابقة في «إكس»، تحذيراً رسمياً لشركة «غوغل» بسبب عدم وفائها بمسؤولياتها في ما يتعلق بمعالجة المواد المسيئة للأطفال.

ومنذ استحواذه على منصة «إكس»، خفّض ماسك عدد الموظفين فيها إلى 80 %، بينهم من كان يتولى الإشراف على المحتوى ويتحمل مسؤولية وضع حد لإساءة استخدام المنصة.

وقالت إنمان غرانت، إن الكشف الاستباقي عن المحتوى الذي ينطوي على استغلال للأطفال في «إكس» انخفض من 90 % إلى 75 % خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت عملية الاستحواذ.

وتابعت: «لقد صرّحت المنصة علناً بأن معالجة الاستغلال للأطفال هي من أهم أولوياتها، لكن اتضح أن ذلك مجرد كلام فارغ». وأضافت: «من الضروري ترجمة التصاريح إلى أفعال».

إلى ذلك، أرسلت إنمان غرانت إشعارات قانونية إلى سلسلة من المنصات الإلكترونية في فبراير، تطالبها فيها بإظهار كيفية قيامها بتعديل المحتوى المتطرف وإزالته.

وقالت، إن الردود المخيبة للآمال التي تلقتها من «إكس» و«غوغل» كانت إما بسبب قلقهما في شأن نظرة الرأي العام أو لأن أنظمتهما ليست بالمستوى المطلوب.

وتابعت «إنّ كلتا الحالتين تبعثان على القلق وتشيران إلى أن الشركتين لم تفيا بمسؤولياتهما ولم تكونا عند توقعات المجتمع الأسترالي».

وتواصلت وكالة فرانس برس مع منصة «إكس» للحصول على تعليق في هذا الشأن، لكنّ رد الشركة كان عبارة عن رسالة إلكترونية جاء فيها «نحن مشغولون حالياً، الرجاء معاودة التواصل معنا لاحقاً».

أما شركة «غوغل»، فقال أحد المسؤولين فيها لوكالة فرانس برس إنها ابتكرت «مجموعة من التقنيات» للكشف عن المواد المسيئة للأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها.