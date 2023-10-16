مكتوم بن محمد: استضافة منتدى الاستثمار العالمي تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإمارات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة منتدى الاستثمار العالمي تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإمارات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «حضرت مع أخي سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيّان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، واطّلعنا على آخر تطورات واقع الاستثمار العالمي واتجاهاته».

وأضاف سموه: «استضافة الدولة للمنتدى تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإمارات وقدرتها على تهيئة الظروف الداعمة لمسيرة التعاون الاقتصادي العالمي بما يوحّد الجهود لتخطي تحديات الاستثمار العابرة للحدود، وتعزيز حركة الاستثمار العالمية، وبناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها، بما يخدم مستقبل التنمية الاقتصادية برؤية مستشرفة للمستقبل».

وتابع

سموه: «عبر رؤية القيادة الرشيدة وبالتعاون مع شراكاتنا الدولية نسعى لتحقيق تقدم اقتصادي عالمي نبلغ معه مستويات أعلى من الازدهار والرخاء لمختلف المجتمعات حول العالم».