8 آثار جانبية لوضعية الجسم غير الصحية أثناء الجلوس

MENAFN - Khaberni) خبرني - يحتفل العالم في 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للعمود الفقرى، وفترات الجلوس الطويلة على المكتب، أو العمل على جهاز كمبيوتر محمول، أو النظر إلى شاشة الهاتف المحمول ليست من أفضل الأشياء التي نقوم بها في الحياة اليومية من أجل صحتنا، وتسبب كل هذه العادات وضعية سيئة للجسم يمكن أن تؤثر على صحتك العامة، وبحسب موقع "هيلث شوت"، وفي اليوم العالمي للعمود الفقري نتعرف على مدى تأثير الوضعية السيئة على صحتك





أسباب وضعية الجسم غير الصحية

يمكن أن يكون سبب وضعية الجسم السيئة عوامل مختلفة منهم:





فترات طويلة من الجلوس





بيئة العمل غير الصحية





ضعف العضلات





عادات مثل التراخي أو الحدب "الأتب" تتشكل مع مرور الوقت





آثار جانبية لوضعية الجسم غير الصحية أثناء الجلوس





آثار الوضعية السيئة للجسم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة





1. التهاب الفقرات





يمكن أن تؤدي وضعية الجسم السيئة إلى حالات مثل التهاب الفقار، الذي يتضمن التهاب الفقرات ويمكن أن يسبب آلام الظهر المزمنة وتصلبها





2. الصداع النصفي





الوضعية غير الصحيحة يمكن أن تجهد عضلات الرقبة هذا يمكن أن يساهم في الصداع التوتري والصداع النصفي. في معظم الحالات، يمكن الشعور بالألم في قاعدة الجمجمة. وفي بعض الأحيان يمكن الشعور به في الوجه، وخاصة الجبهة





3. آلام الرقبة والظهر





فهو يضع ضغطًا لا مبرر له على العمود الفقري، مما يؤدي إلى الألم المزمن وعدم الراحة في منطقة الرقبة والظهر





4. متلازمة النفق الرسغي





يمكن أن يؤدي وضع المعصم واليد بشكل غير صحيح أثناء الأنشطة إلى ضغط العصب المتوسط، مما يسبب تنميلًا وألمًا في اليد والمعصم





5. التهاب الأوتار





يمكن أن تساهم وضعية الجسم السيئة في إصابات تنتج عن الإفراط في الاستخدام، بما في ذلك التهاب الأوتار، الذي يتضمن التهاب الأوتار، كما يقول الدكتور إنجل





6. انحراف العمود الفقري





يمكن أن يؤثر الوضع السئ للجسم أيضًا سلبًا على وضع عمودك الفقري إذا كنت تمارس معظم أنشطتك اليومية بميكانيكا الجسم السيئة، فمن الممكن أن تصاب باختلال في العمود الفقري بالإضافة إلى تشنج العضلات





7. الإمساك





عندما تجلس على المرحاض وتحني ركبتيك إلى مستوى أدنى من مستوى الوركين، فقد يؤدي ذلك إلى الإمساك وذلك لأن هذا النمط من الجلوس يغلق فتحة الشرج ويجعل من الصعب على عضلات البطن المساعدة في إخراج البراز





8. قلة النوم





الوضعية غير الصحية للجسم يمكن أن تضع عضلاتك في وضع غير مريح. إذا لم تكن قادرًا على استرخاء جسمك أثناء الليل، فقد تتحرك للعثور على وضع مريح لظهرك ورقبتك وهذا يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم





نصائح لتحسين وضعية جسمك





1. خذ فترات راحة منتظمة





خذ فترات راحة قصيرة للوقوف والتمدد والتحرك، خاصة خلال فترات الجلوس الطويلة





2. ضبط بيئة العمل





تأكد من إعداد محطة العمل الخاصة بك بشكل صحيح، مع ارتفاع الكرسي المناسب، ووضع الشاشة ووضع لوحة المفاتيح





3. ممارسة الرياضة





قم بتمارين تساعد على تقوية عضلاتك الأساسية وبالتالي تعزيز الوضعية الجيدة. يمكنك ممارسة اليوجا وتدريبات القوة





4. انتبه لوضعية الجسم





انتبه إلى كيفية جلوسك ووقوفك وحركتك طوال اليوم. وهذا يعني عدم وجود المزيد من التراخي أو الحدب "الأتب"





5. ممارسة تقنيات الاسترخاء





تقنيات مثل التنفس العميق يمكن أن تساعد على استرخاء العضلات وتقليل التوتر، كذلك، تجنب البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة. لذا، قم بالتبديل بين الجلوس والوقوف