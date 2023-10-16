إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيد إجراءاتها الانتقامية بحق المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن إدارة سجون الاحتلال، تسعى يوميا إلى فرض وخلق إجراءات انتقامية بشكل متصاعد بحق المعتقلين، في إطار عملية الاستفراد، وجريمة (العقاب) الجماعي المتواصلة بحقهم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أنه إلى جانب الإجراءات العامة التي مسّت مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين (الماء، والطعام، والعلاج، والكهرباء)، فإن وحدات "القمع" ومنها وحدات "اليمّام" اعتدت على المعتقلين بالضرب خلال عمليات الاقتحام للأقسام.

وأضاف البيان، أن من أخطر الإجراءات الراهنة التي تمسّ حياة المعتقلين، هو رفض إخراج المعتقلين المرضى إلى العيادات، أو المستشفيات، الأمر الذي يعني أن إدارة السجون أوقفت علاجهم فعليا.

وأشار إلى هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الأمراض، لكون إدارة السجون ترفض إخراج النفايات من زنازين المعتقلين، إضافة إلى استمرار تقليص كميات المياه التي تصل إليهم، وقطعها لفترات طويلة في بعض السجون (كالنقب) الذي قلصت فيه مدة توفير المياه لأقسام المعتقلين لـ50 دقيقة طوال اليوم، فضلا عن أن إدارة السجون صادرت ملابس المعتقلين في بعض السجون، وأبقت على لباس إضافي واحد لكل معتقل، كما لم تسمح للمعتقلين في أغلب السجون من استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام.

وأكد، أن المعتقلين يواجهون واقعا بالغ الصعوبة والتعقيد داخل السجون، ويتعرضون لجريمة (عقاب) جماعي ممنهج هي الأشد منذ عقود، وما زاد حدة تعقيد الواقع في أقسام المعتقلين، تصاعد أعداد المعتقلين الجدد في الضفة بشكل أساسي، وما نتج عنها من حالة اكتظاظ عالية، إضافة إلى استمرار عرقلة عمل الطواقم القانونية والحقوقية.

وجددت الهيئة والنادي، مطالباتهما لكل الجهات الدولية بوضع حد لهذه الجرائم، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



