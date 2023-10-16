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إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي: هذا ليس الوقت المناسب

10/16/2023 9:34:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- رفضت إسرائيل طلب الرئيس الأوكرايني، فولودومير زيلينسكي، بزيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة. وذكرت هيئة البث العامة "كان 11" أن إسرائيل أبلغت زيلينسكي أن "هذا ليس الوقت المناسب".

وأضافت القناة أنه يسود الحكومة الأوكرانية غضب في أعقاب تسريب الحكومة الإسرائيلية النبأ حول طلب زيلينسكي زيارتها، بسبب الإجراءات الأمنية حوله والتعتيم على سفراته".


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