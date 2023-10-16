إسرائيل ترفض استقبال زيلينسكي: هذا ليس الوقت المناسب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- رفضت إسرائيل طلب الرئيس الأوكرايني، فولودومير زيلينسكي، بزيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة. وذكرت هيئة البث العامة "كان 11" أن إسرائيل أبلغت زيلينسكي أن "هذا ليس الوقت المناسب".
وأضافت القناة أنه يسود الحكومة الأوكرانية غضب في أعقاب تسريب الحكومة الإسرائيلية النبأ حول طلب زيلينسكي زيارتها، بسبب الإجراءات الأمنية حوله والتعتيم على سفراته".
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