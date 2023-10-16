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إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

10/16/2023 9:34:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اقتحمت المخيم واختطفت الشاب الجريح راني قوار في العشرينيات من عمره، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.



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