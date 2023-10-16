إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقال آخر في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية، بأن وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي "مستعربون"، اقتحمت المخيم واختطفت الشاب الجريح راني قوار في العشرينيات من عمره، بعد دهم منزله وتفتيشه.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.
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