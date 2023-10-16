الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة طالت 69 مواطنا

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 69 مواطنا بينهم معتقلون محررون.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حسام محمد أبو دية (48 عاما) من بيت ساحور، ورياض طلال العمور (21 عاما) من تقوع شرقا، ومحيي الدين محمد صومان (25 عاما) من شارع الصف في بيت لحم، ومحمد عدنان شواورة في العشرينيات من قرية الشواورة شرقا، وكريم أحمد عياد (67 عاما) من الدوحة غربا، وسعد محمد العصا (48 عاما) من العُبيدية شرقا، والشقيقين ليث نبهان نصر الله (25 عاما)، ووسيم (18 عاما) من مخيم عايدة شمالا، ونضال أحمد سالم أبو جلغيف (50 عاما) من العبيات شرق بيت لحم، والصحفي معاذ إبراهيم عمارنة (36 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا.

ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال سعيد ربحي مرعي، وقصي مهند مرعي، وموسى محمود ريان، وبدر بهاء ريان، من بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مصطفى الخواجا، ومجد نافع من بلدة نعلين غرب رام الله، وطارق زياد حامد (28 عاما)، وموسى عودة حامد (22 عاما) من بلدة سلواد شرقا، وعناد البرغوثي، وأصيل البرغوثي من قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأسامة بعيرات من قرية كفر مالك شرقا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: الأسير المحرر حمزة مرعي من

بلدة أبو ديس، والفتيان قيس غراب وقصي غراب من بلدة سلوان، والمواطنان جمال مصطفى من مدينة القدس، ومحمد داري من بلدة العيسوية.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين نصر الله فطين عوض صلاح، ومحمد جهاد صلاح، من قرية برقة شمالا، والمواطن نور ماهر القني، من قرية كفر قليل جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر منتصر بلال نمر عجاج (32 عاما)، من بلدة صيدا، والمحررين: أحمد خالد أبو العز (20 عاما)، وليث محمد علي أبو حمدة (30 عاما)، ومحمود مفيد أحمد زغلول (39 عاما)، وإبراهيم أحمد أبو العز (65 عاما)، من بلدة زيتا.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 28 مواطنا، وهم: حمزة حسين الزهور، وحسين محمود الزهور، وطاهر سليمان عصافرة، من بلدة بيت كاحل، ونائل خليل أبو عرقوب، وأشرف خليل أبو عرقوب ونجله شرف، ورشاد نائل أبو عرقوب، وأمير ورشاد، وفارس خواطرة، ومهند ياسر أبو عرقوب، ومؤمن سعيد الدرابيع، وقصي أمجد البستنجي، وموسى خالد أبو عرقوب، ونور شاهين، وإبراهيم الدراويش، وسامي إسماعيل محليس، ومعتصم رمضان العواودة، من بلدة دورا، وعبد الهادي أبو خلف، وفادي راتب جابر، وشعبان محمود غانم، وحاتم ماجد الطويل، من المدينة، ومن بلدة بيت أمر شمال الخليل اعتقلت قوات الاحتلال يوسف عايد عبد الجليل اخليل (54 عاما)، ومالك وليد مسيف صبارنة (20 عاما)، ووسيم يوسف علي العلامي (21 عاما)، وقاسم خالد محمود العلامي (22 عاما)، ووليد سمير خليل عادي (21 عاما)، ومحمد نادر محمد العلامي (20 عاما)، وفوزي محمد فوزي عوض (26 عاما).

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من عقبة جبر، وهم: الشقيقان عدي والمحرر خليل جمال إبراهيم، ومحمد عادل

عوضات، والأسير المحرر أيسر جمعة صابر السمهوري، والطفل عبد الله هاني أبو ناموس، والمحرر خضر جمال حداد، وبدر عبد الحافظ عوضات.



