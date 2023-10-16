الجزائر تأخذ على عاتقها استضافة المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) الجزائر/PNN- أخذت الجزائر على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، إن كانت ودية أو رسمية، أولها في 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وفق ما أعلن الأحد الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وجاء هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بهذا الخصوص الى السلطات الجزائرية.

وقال الاتحاد الجزائري للعبة في بيان الأحد“تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية”.

وتابع“في هذا السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026”.

ووقع المنتخب الفلسطيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك كندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أستراليا ولبنان والمتأهل من الدور الأول بين المالديف وبنغلادش (تعادلا ذهاباً 1-1 والإياب الثلاثاء).

ويشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس اسيا المقبلة المقررة بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

(أ ف ب)