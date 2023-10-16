الشيكل الإسرائيلي ينزف

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تراجع سعر صرف العملة الإسرائيلية أمام نظيرتها الأمريكية في تعاملات، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.27% إلى 3.9872 شيكل، وللمقارنة فقد تم تداول العملة الإسرائيلية في 6 أكتوبر الجاري قبل إطلاق عملية "طوفان الأقصى" عند 3.8461 شيكل للدولار.

ومع بلوغ العملة الإسرائيلية مستوى 3.9872 شيكل للدولار تكون العملة قد سجلت أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع أمس المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب "TA-35" بنسبة 3.58% إلى 1651.9 نقطة، لكن المؤشر صعد اليوم وسجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة بنسبة 1.45%.

وقبل أيام، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).

وتأتي المواجهة في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. وسببت الحروب الماضية في شلل جزء من اقتصاد إسرائيل.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة جديدة من عدم اليقين بسبب المواجهة في منطقة الشرق الأوسط.



